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Атомный ледокол "Сибирь" прибыл в порт приписки Мурманск с Балтийского завода

Корабли
«Нефть России», 22.01.22, Москва, 17:48    Первый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" (входит в состав предприятия Росатома "Атомфлот") в субботу прибыл в порт приписки Мурманск с Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает корр. ТАСС.
 
Судно вышло с предприятия 12 января. В Мурманске оно приступит к работе на маршрутах Северного морского пути.
 
Универсальный атомный ледокол "Сибирь" - второе судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот". Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года, спуск на воду - 22 сентября 2017 года.
 
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. В ближайшие годы ледоколы проекта 22220 должны стать основой гражданского ледокольного флота России.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566591/
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Атомный ледокол "Сибирь" прибыл в порт приписки Мурманск с Балтийского завода

«Нефть России», 22.01.22, Москва, 17:48   Первый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" (входит в состав предприятия Росатома "Атомфлот") в субботу прибыл в порт приписки Мурманск с Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает корр. ТАСС.
 
Судно вышло с предприятия 12 января. В Мурманске оно приступит к работе на маршрутах Северного морского пути.
 
Универсальный атомный ледокол "Сибирь" - второе судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот". Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года, спуск на воду - 22 сентября 2017 года.
 
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. В ближайшие годы ледоколы проекта 22220 должны стать основой гражданского ледокольного флота России.
 


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