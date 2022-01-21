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США ведут переговоры с Катаром о поставках газа в Европу

Экспорт, импорт
«Нефть России», 22.01.22, Москва, 19:13    Bloomberg: США обсуждают с Катаром поставки газа в Европу из-за ситуации на Украине
 
Белый дом ведет обсуждение с эмиратом Катар по вопросу возможных поставок газа в страны Европы, сообщает со ссылкой на анонимные источники агентство Bloomberg.
 
В частности, собеседники агентства рассказали, что переговоры связаны с потенциальным дефицитом поставок энергоносителей в случае вторжения России на Украину.
 
Источники Bloomberg отмечают, что президент США Джо Байден намерен пригласить в страну с визитом эмира Катара, шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Встреча может пройти уже в январе.
 
"Некоторые европейские страны выражали опасения, что наказание России жесткими санкциями из-за кризиса на Украине может обернуться потерями для их экономики и побудить президента Владимира Путина ограничить или остановить поставки газа посреди зимы", — отмечает агентство.
 
При этом администрация Байдена намерена развеять эти опасения, утверждают иточники.
 
Bloomberg также поясняет, что страны Европы получают больше 40% газа из России. Катар является одним из крупнейших производителей сжиженного природного газа (СПГ) в мире, сейчас он поставляет в Европу порядка 5% топлива, а еще 75% продает азиатским странам.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566593/
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США ведут переговоры с Катаром о поставках газа в Европу

«Нефть России», 22.01.22, Москва, 19:13   Bloomberg: США обсуждают с Катаром поставки газа в Европу из-за ситуации на Украине
 
Белый дом ведет обсуждение с эмиратом Катар по вопросу возможных поставок газа в страны Европы, сообщает со ссылкой на анонимные источники агентство Bloomberg.
 
В частности, собеседники агентства рассказали, что переговоры связаны с потенциальным дефицитом поставок энергоносителей в случае вторжения России на Украину.
 
Источники Bloomberg отмечают, что президент США Джо Байден намерен пригласить в страну с визитом эмира Катара, шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Встреча может пройти уже в январе.
 
"Некоторые европейские страны выражали опасения, что наказание России жесткими санкциями из-за кризиса на Украине может обернуться потерями для их экономики и побудить президента Владимира Путина ограничить или остановить поставки газа посреди зимы", — отмечает агентство.
 
При этом администрация Байдена намерена развеять эти опасения, утверждают иточники.
 
Bloomberg также поясняет, что страны Европы получают больше 40% газа из России. Катар является одним из крупнейших производителей сжиженного природного газа (СПГ) в мире, сейчас он поставляет в Европу порядка 5% топлива, а еще 75% продает азиатским странам.
 


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