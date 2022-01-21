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Европейцам выделили более 21 миллиарда евро из-за роста цен на газ

Цены на газ
«Нефть России», 22.01.22, Москва, 19:15    ЕК: поддержка жителей ЕС из-за роста цен на энергоносители превысила 21 миллиард евро
 
Объем мер, которые страны Евросоюза приняли для поддержки потребителей из-за резко повысившихся цен на энергоносители, оценивается более чем в 21 миллиард евро, сообщила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
 
Она напомнила, что за последние месяцы цены на газ в мире достигали исторических максимумов. Это повлияло, в частности, на тарифы на электричество в ЕС, из-за чего некоторым гражданам и компаниям стало трудно оплачивать соответствующие счета.
 
"Действия, предпринятые странами-членами для защиты потребителей, составили (в денежном выражении — ред.) более 21 миллиарда евро", — сказала еврокомиссар.
 
По ее словам, в эти меры не входит поддержка, связанная с налоговыми послаблениями. Однако, добавила Симсон, всех предпринятых шагов недостаточно для полного разрешения сложившейся ситуации.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566594/
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Европейцам выделили более 21 миллиарда евро из-за роста цен на газ

«Нефть России», 22.01.22, Москва, 19:15   ЕК: поддержка жителей ЕС из-за роста цен на энергоносители превысила 21 миллиард евро
 
Объем мер, которые страны Евросоюза приняли для поддержки потребителей из-за резко повысившихся цен на энергоносители, оценивается более чем в 21 миллиард евро, сообщила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
 
Она напомнила, что за последние месяцы цены на газ в мире достигали исторических максимумов. Это повлияло, в частности, на тарифы на электричество в ЕС, из-за чего некоторым гражданам и компаниям стало трудно оплачивать соответствующие счета.
 
"Действия, предпринятые странами-членами для защиты потребителей, составили (в денежном выражении — ред.) более 21 миллиарда евро", — сказала еврокомиссар.
 
По ее словам, в эти меры не входит поддержка, связанная с налоговыми послаблениями. Однако, добавила Симсон, всех предпринятых шагов недостаточно для полного разрешения сложившейся ситуации.
 


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