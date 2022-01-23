На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка раствора для создания ледяной стены под станцией

Оператор АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power Company сообщил об утечке 4 т раствора, который использовался для поддержания ледяной стены под аварийной станцией. Причиной могло стать повреждение одной из труб, передает NHK. Утверждается, что ледяная стена по-прежнему может удерживать грунтовые воды, раствор не наносит вреда окружающей среде.



Ледяная стена возведена по периметру под АЭС. Она блокирует приток грунтовых вод, которые попадали под здания реакторов и смешивались с радиоактивной жидкостью. Стоимость работ по созданию стены составила около $300 млн.



В 2011 году на АЭС «Фукусима-1» произошла авария из-за удара цунами. Она стала крупнейшей аварией на атомной станции после Чернобыля. Часть районов остается непригодной для жизни.

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