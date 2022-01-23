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В Черном море на борту танкера с 700 тоннами мазута произошел пожар

Происшествия
«Нефть России», 23.01.22, Москва, 09:25    В Росморречфлоте сообщили, что информация о пострадавших не поступала
 
Пожар произошел в машинном отделении танкера Almuntazah под флагом Коморских островов с 700 тоннами мазута. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Росморречфлота, известно о возгорании в машинном отделении судна.
 
"Судно называется Almuntazah, под флагом Коморских островов. [Находилось] на рейде, на якорной стоянке, на расстоянии 1,2 мили от берега в порту Тамань. На борту 700 тонн мазута, - сказал собеседник агентства. - Открытого огня нет, но из вентиляционных отверстий аварийного суд появился черный дым".
 
Экипаж танкера состоит из семи граждан России, в настоящее время снят буксиром. Информация о пострадавших не поступала.
 
"Мы направили буксир "Меркурий" в сторону аварийного судна, но пока ни судовладелец, ни капитан за помощью не обращались. Морские спасательные силы ведут наблюдение", - добавил представитель Росморречфлота.
 
Следов загрязнения воды в Черном море, где произошел пожар на танкере, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
 
"Следов поступления в воду загрязнения нет. Не получили запрос от судовладельца, ведем наблюдение", - сказал собеседник агентства.
 
Также он сообщил, что никаких препятствий судоходству в Керченском проливе нет.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566596/
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В Черном море на борту танкера с 700 тоннами мазута произошел пожар

«Нефть России», 23.01.22, Москва, 09:25   В Росморречфлоте сообщили, что информация о пострадавших не поступала
 
Пожар произошел в машинном отделении танкера Almuntazah под флагом Коморских островов с 700 тоннами мазута. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Росморречфлота, известно о возгорании в машинном отделении судна.
 
"Судно называется Almuntazah, под флагом Коморских островов. [Находилось] на рейде, на якорной стоянке, на расстоянии 1,2 мили от берега в порту Тамань. На борту 700 тонн мазута, - сказал собеседник агентства. - Открытого огня нет, но из вентиляционных отверстий аварийного суд появился черный дым".
 
Экипаж танкера состоит из семи граждан России, в настоящее время снят буксиром. Информация о пострадавших не поступала.
 
"Мы направили буксир "Меркурий" в сторону аварийного судна, но пока ни судовладелец, ни капитан за помощью не обращались. Морские спасательные силы ведут наблюдение", - добавил представитель Росморречфлота.
 
Следов загрязнения воды в Черном море, где произошел пожар на танкере, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
 
"Следов поступления в воду загрязнения нет. Не получили запрос от судовладельца, ведем наблюдение", - сказал собеседник агентства.
 
Также он сообщил, что никаких препятствий судоходству в Керченском проливе нет.
 


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