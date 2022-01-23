Repsol отчиталась о сборе 2 384 куб. м загрязненного песка после разлива нефти в Перу

Специалисты, задействованные испанской нефтегазовой компанией Repsol ("Репсоль"), собрали 2 384 куб. м загрязненного песка после разлива нефти к северу от столицы Перу, города Лимы. Об этом компания сообщила в субботу.



"На данный момент мы убрали более 2 384 куб. м загрязненного песка. Кроме того, мы продолжаем воздушный мониторинг, чтобы обнаружить другие потенциально пострадавшие зоны", - говорится в сообщении.



По данным компании, в ликвидации последствий разлива нефти задействованы более 1 350 человек. До конца субботы Repsol планировала привлечь еще 224 человека. В работе по очистке берега и воды также задействована тяжелая техника



Разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера у нефтеперерабатывающего завода Repsol в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В океан попало около 6 тыс. баррелей нефти. По данным Министерства охраны окружающей среды Перу, оказались загрязнены 18 тыс. квадратных метров пляжей. Прокуратура Перу начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде.



Власти Перу потребовали от Repsol компенсации. Компания утверждает, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, которые вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга.

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