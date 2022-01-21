Рогозин: «Роскосмос» разрабатывает проект нового поезда-космодрома

«Роскосмос» прорабатывает возможность запуска легких космических ракет с железнодорожных платформ, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Ранее в России были похожие проекты, но их сворачивали.



«Легкие и сверхлегкие ракеты можно запускать с железнодорожных платформ. Задача поработать в этом направлении поставлена перед инженерами и архитекторами НИИ стартовых комплексов имени В.П. Бармина и другими нашими организациями. Уже звучат интересные предложения»,— сказал господин Рогозин в интервью ведомственному журналу «Русский космос» (.pdf).



В 2014 году командующий РВСН Сергей Каракаев сообщал, что в России разрабатывают железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин». В 2017 году «Российская газета» писала о приостановке проекта: источники говорили, что экспериментальный бросковый пуск прошел успешно, однако «тема закрыта». В СССР были на вооружении БЖРК «Молодец», в 2000-х они были утилизированы. Одной из причин этого могло стать то, что серийное производство было развернуто на Павлоградском механическом заводе на Украине.

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