Telegraph узнал о планах Британии поддержать отключение России от SWIFT

Премьер-министр Борис Джонсон также считает, что санкции Запада против России не должны исключать ограничений в отношении «Северного потока-2». Меры будут приняты в случае российского «вторжения» на Украину



Великобритания может поддержать «ядерный» сценарий отключения России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, пишет The Telegraph.



По данным источников издания, близких к премьер-министру Борису Джонсону, он «опасается, что некоторые из мировых лидеров могут недооценить ухудшающуюся ситуацию на Украинской границе или полностью или не вполне осмыслить риски со стороны агрессивно настроенной России». По мнению главы правительства, возможные санкции «не могут исключать» «Северный поток — 2». Джонсон планирует обсудить с лидерами G7 формирование «санкционной коалиции» и наметить целевые санкции против российских граждан.



Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что власти Великобритании поручили сотрудникам МИД быть готовыми к переходу на кризисный режим работы из-за ситуации вокруг Украины. Это будет означать перераспределение обязанностей ведущих сотрудников Форин-офиса. При таком сценарии они сосредоточат свою деятельность, в частности, на разработке санкций. По данным The Telegraph, британские власти уже начали рассматривать варианты экономических санкций.



МИД королевства считает ситуацию вокруг Украины ключевой для своей политики, сообщал представитель ведомства. В субботу министерство заявило, что у него есть информация о планах Москвы поспособствовать приходу к власти на Украине «пророссийского лидера». В МИД России эти сведения назвали чушью.



Отключение от SWIFT некоторые иностранные СМИ называли в числе возможных санкций, которые западные страны планируют ввести против Москвы в случае «вторжения» на Украину. Das Handelsblatt 17 января со ссылкой на правительственные источники писала, что европейские страны и США больше не рассматривают эту идею. По данным издания, вместо этого Запад рассматривает целевые экономические санкции против крупнейших российских банков. Европейские политики решили, что отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и созданию альтернативной платежной инфраструктуры — в среднесрочной.



В Белом доме, комментируя эту публикацию, заявили, что Вашингтон не исключает никаких мер против России в случае нападения на Украину.



Фридрих Мерц, новый глава Христианско-демократического союза Германии, предупреждал, что отключение России от системы не только негативно повлияет на российскую экономику, но и вызовет «массовый экономический спад». Он призвал «не трогать SWIFT».



Министр финансов России Антон Силуанов тоже заявлял, что отключение страны от SWIFT не выгодно никому, в том числе Европе.«Что получится с европейскими потребителями углеводородов [при отключении SWIFT]? Как они будут с нами рассчитываться? Или они откажутся от наших экспортных товаров? Нет, конечно, не откажутся. Рассчитываться надо будет? Надо», — пояснил он. Силуанов напомнил, что ЦБ разработал аналог SWIFT — систему передачи финансовых сообщений (СПФС).



Представитель компании SWIFT в России Роман Чернов в июне 2021 года исключал отключение страны от системы платежей.



Западные страны стали предупреждать Москву о возможных санкциях после того, как иностранные СМИ в конце прошлого года стали писать о готовящемся вторжении на Украину. Российская сторона не раз заявляла, что не планирует агрессию в отношении других государств.



Евгения Воропаева

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566602/