JP Morgan спрогнозировал последствия роста нефти до $150 за баррель

Ранее аналитики Morgan Stanley предполагали, что к третьему кварталу нефть может вырасти до $100 из-за сокращения ее запасов и инвестиций в сектор. В JP Morgan еще одной возможной причиной роста назвали ситуацию вокруг Украины



Цены на нефть могут значительно вырасти из-за ситуации вокруг Украины, считают аналитики JP Morgan, передает Bloomberg. В компании смоделировали ситуацию, в которой стоимость барреля нефти достигнет $150.



«Существующая в последнее время геополитическая напряженность между Россией и Украиной увеличивают риск существенного роста в этом квартале», — считают аналитики.



Ситуация на российско-украинской границе обострилась в конце прошлого года, когда в иностранных СМИ стали появляться материалы о готовящемся вторжении России на Украину. После этих публикаций о возможной российской агрессии заговорили и некоторые западные политики. Москва неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать.



В случае, если цена на нефть достигнет указанной отметки, темпы роста ВВП в мире в первой половине года могут сократиться до 0,9% (сейчас ожидается рост на уровне 4,1%), предупреждают экономисты.



Инфляция при таком сценарии может вырасти почти вдвое — до 7,2% вместо прогнозируемых 3%. Это заставит центробанки стран мира еще сильнее ужесточать валютную политику.



«Потрясения на рынке нефти в прошлом не раз вызывали цикличный спад [в экономике]», — пояснили в JP Morgan.



Аналитики отметили, что не учли в своем прогнозе влияние военного конфликта между Россией и Украиной, если он произойдет, на финансовый рынок, а также последствия возможных американских санкций против Москвы, которые могут быть введены в случае ее «вторжения» в соседнюю страну.



Ранее Morgan Stanley спрогнозировал рост нефти Brent до $100 за баррель к третьему кварталу этого года (до этого эксперты банка предполагали, что нефть к этому времени вырастет лишь до $90). В числе причин возможного роста специалисты назвали сокращение запасов сырья и прогнозируемое снижение предложения из-за недостаточных инвестиций в сектор по мере продвижения экологических инициатив.



18 января стоимость барреля нефти Brent впервые с октября 2014 года достигла $88. На следующий день она выросла до $89, но затем снизилась до $87,9. Bloomberg связывал подорожание с усугублением геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в частности с недавней атакой беспилотников йеменских хуситов в Абу-Даби (ОАЭ — третий по объемам производитель нефти в ОПЕК).



Евгения Воропаева

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