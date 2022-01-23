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В Черном море на танкере локализовали пожар

Происшествия
«Нефть России», 23.01.22, Москва, 10:48    Пожар произошел на танкере Almuntazah под флагом Коморских островов в Черном море у берегов Краснодарского края, жертв нет, сообщила представитель западного управления на транспорте СКР Елена Марковская.
 
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту возгорания в машинном отделении танкера под иностранным флагом в акватории Черного моря организована доследственная проверка", - сказала она журналистам в воскресенье.
 
По предварительным данным, вечером 22 января произошло возгорание в машинном отделении танкера. Судно находится в двух милях от мыса Железный рог поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края.
 
Как отметила Марковская, в настоящее время возгорание локализовано, экипаж судна, в составе которого семь граждан РФ, снят с борта. Пострадавших нет, угрозы окружающей среде не фиксировалось, сказала она.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566604/
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В Черном море на танкере локализовали пожар

«Нефть России», 23.01.22, Москва, 10:48   Пожар произошел на танкере Almuntazah под флагом Коморских островов в Черном море у берегов Краснодарского края, жертв нет, сообщила представитель западного управления на транспорте СКР Елена Марковская.
 
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту возгорания в машинном отделении танкера под иностранным флагом в акватории Черного моря организована доследственная проверка", - сказала она журналистам в воскресенье.
 
По предварительным данным, вечером 22 января произошло возгорание в машинном отделении танкера. Судно находится в двух милях от мыса Железный рог поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края.
 
Как отметила Марковская, в настоящее время возгорание локализовано, экипаж судна, в составе которого семь граждан РФ, снят с борта. Пострадавших нет, угрозы окружающей среде не фиксировалось, сказала она.
 


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