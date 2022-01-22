Вучич обвинил фонд Рокфеллера в финансировании экологических протестов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что антиправительственные протесты, поводом к которым стали планы властей разрешить добычу лития в стране концерн Rio Tinto, были спонсированы из-за рубежа, а именно фондом Рокфеллера. Целью фонда, по мнению господина Вучича, является поддержание своих коммерческих интересов и свержение власти в Сербии.



«Когда Рокфеллер дает деньги этому Манойловичу (один из лидеров протестов Сава Манойлович.— "Ъ"), они не возражают. Эти иностранные фонды помогают свергнуть правительство в Сербии. Не в этом суть экологических протестов, потому что, как я уже сказал, эти протесты не имеют ничего общего с экологией»,— сказал сербский президент телеканалу Pink. Так он поддержал премьера Ану Брнабич, которая ранее тоже говорила, что Фонд Рокфеллера, USAID, «Открытого общества», и другие британские и германские организации причастны к протестам.



Экологические протесты в Сербии начались в конце ноября 2021 года, они проходили в течение нескольких суббот подряд. Протестующие требовали, остановки принятия законов об экспроприации земель и о референдуме, которые значительно упрощают изъятие земельных участков, если того требуют национальные интересы. Они эти законы с планами властей передать крупному международному концерну Rio Tinto право на добычу лития на западе страны.

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