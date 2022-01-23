Объем добычи сырой нефти в Китае вырос на 2,4 проц. в 2021 году

Объем добычи сырой нефти в Китае по итогам 2021 года увеличился на 2,4 проц. в годовом исчислении, составив 199 млн тонн, свидетельствуют официальные данные.



По данным Государственного статистического управления /ГСУ/ КНР, в прошлом году объем добычи сырой нефти в стране вырос на 4 проц. по сравнению с показателем 2019 года.



Только в декабре 2021 года в стране объем добычи сырой нефти в Китае увеличился на 1,7 проц. в годовом исчислении до 16,47 млн тонн.



Согласно данным ГСУ, по итогам 2021 года импорт сырой нефти в страну снизился на 5,4 проц. в годовом исчислении, составив 513 млн тонн.

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Синьхуа