Иран вернул себе право голоса в ООН, закрыв свою задолженность

Иран восстановил право голоса в Генассамблее ООН, оплатив свой долг по взносам перед организацией из замороженных в Корее иранских активов, сообщил постоянный представитель исламской республики Маджид Тахт-Раванчи.



Ранее Иран в очередной раз лишился права голоса в Генассамблее ООН из-за задолженности перед организацией​​​. Чтобы вновь обрести право голоса, Ирану требовалось внести 18,4 миллиона долларов.



"Исламская республика Иран как активный член ООН всегда была привержена своевременной уплате своих членских взносов и сейчас доказала это на деле. К сожалению, уже второй год подряд сталкиваемся с проблемой оплаты взноса из-за односторонних, жестоких санкций, наложенных США на Иран", - заявил постпред, слова которого цитирует агентство Mehr. По его словам, право голоса будет восстановлено с понедельника.



Со своей стороны, МИД Южной Кореи подтвердил, что оплата членского взноса Ирана в размере 18 миллионов долларов была осуществлена из замороженных иранских счетов в Корее. Отмечается, что право голоса на генассамблее ООН будет восстановлено по завершении финансовой операции.



В начале 2021 года Иран столкнулся с такой же проблемой, на время лишившись права голоса. Тогда власти страны, заявили, что всегда платили взносы, несмотря на санкции США, используя для этого доступные финансовые каналы. Однако в 2021 году США заблокировали эти каналы, в связи с чем Тегеран начал переговоры с ООН по решению этого вопроса. Одним из предложений Тегерана было оплатить долг за счет заблокированных в Южной Корее иранских активов.



Несколько лет Иран из-за развития своей ядерной программы находится под американскими санкциями, которые ограничивают экспорт нефти из Ирана, а также блокируют как государственные счета, так и счета высокопоставленных чиновников и юридических лиц. Часть этих счетов находится в банках Южной Кореи. В феврале 2021 года Сеул согласился разблокировать один миллиард долларов, принадлежащих Тегерану. Общая задолженность Южной Кореи Ирану составляет 7 миллиардов долларов. Еще в январе 2021 года Сеул в ходе переговоров с Тегераном обещал решить вопрос об их разморозке, однако он до сих пор остается нерешенным.

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