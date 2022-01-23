Лондон пригрозил Москве санкциями и без вторжения на Украину

Ранее МИД Британии заявил о намерениях Москвы привести к власти на Украине лояльного ей лидера. Заместитель премьер-министра страны сказал, что в этом случае для России наступят «серьезные последствия»



Для России наступят «очень серьезные последствия», если она попытается установить «марионеточный режим» на Украине, заявил телеканалу Sky News заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб.



«Мы будем поддерживать их [Украину] в защите самих себя, а также международное сообщество, союзников по НАТО на Западе. Мы стоим плечом к плечу и заявляем, что Россия столкнется с очень серьезными последствиями, если попытается вторгнуться, а также установить марионеточный режим», — заявил он.



При этом Рааб отметил, что отправка британских военных «крайне маловероятна» в случае «вторжения» России. Заместитель премьер-министра, однако, напомнил, что Британия участвует в программах подготовки украинских военнослужащих.



Ранее британский МИД заявил, что, по имеющейся у него информации, российское правительство ищет возможность привести к власти на Украине лояльного Москве лидера. При этом Кремль рассматривает возможности «вторжения на Украину и ее оккупации», добавляли в министерстве.



Одним из возможных кандидатов на эту роль в МИДе назвали экс-депутата Рады Евгения Мураева. Кроме того, в сообщении ведомства были перечислены бывшие первые вице-премьеры Украины Сергей Арбузов и Андрей Клюев, экс-премьер Николай Азаров и экс-замсекретаря СНБО Украины Владимир Сивкович. Они, утверждают в МИДе, «поддерживают связи» с российской разведкой, в том числе с сотрудниками, «которые сейчас вовлечены в планирование атаки на Украину».



МИД России отреагировал на заявление, призвав «перестать распространять чушь» о ситуации вокруг Украины. Там назвали сообщение британского МИДа дезинформацией и сочли это доказательством того, что «именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».



Упомянутый британским министерством Евгений Мураев напомнил, что с 2018 года находится под российскими санкциями. «Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком (председателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лояльной к России. — РБК). У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства», — это вопрос к мистеру Бину (герой британского комедийного сериала. — РБК)», — заявил он.



Мария Лисицына

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