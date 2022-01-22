Власти Ирана призвали жителей сократить потребление газа, достигшее рекордных значений

В министерстве заявили о «повышенном потреблении газа на опасном уровне» из-за продолжительной холодной погоды в стране. По прогнозам министерства, если холода продолжатся, потребление газа может превысить отметку в 700 куб. м в день. Значительная часть потребления приходится на бытовой сектор — газ идет на отопление домов. Из-за этого некоторым предприятиям уже пришлось сократить потребление газа, а значит, и производство. Власти Ирана призывали жителей экономнее использовать газ: носить дома теплую одежду, чтобы можно было меньше отапливать, а также выключать отопительные устройства на время выхода из дома.
Яна РождественскаяПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566609/