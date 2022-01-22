Власти Ирана призвали жителей сократить потребление газа, достигшее рекордных значений

Иранское министерство нефти призвало жителей сократить потребление газа: оно в последние несколько дней достигло значений в 650–660 млн куб. м в день, а в пятницу — рекордных 692 млн куб. м. Таким образом, иранцы сейчас потребляют около 80% добываемого в стране газа. Уже более двух недель потребление газа держится на весьма высоком уровне — более 600 куб. м в день. Об этом написало в воскресенье официальное издание министерства Shana.



В министерстве заявили о «повышенном потреблении газа на опасном уровне» из-за продолжительной холодной погоды в стране. По прогнозам министерства, если холода продолжатся, потребление газа может превысить отметку в 700 куб. м в день. Значительная часть потребления приходится на бытовой сектор — газ идет на отопление домов. Из-за этого некоторым предприятиям уже пришлось сократить потребление газа, а значит, и производство. Власти Ирана призывали жителей экономнее использовать газ: носить дома теплую одежду, чтобы можно было меньше отапливать, а также выключать отопительные устройства на время выхода из дома.



Яна Рождественская

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