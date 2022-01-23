Австрия и Люксембург подадут в суд на ЕК, если атомную энергетику признают "зеленой"

Австрия и Люксембург подадут в суд на Европейскую комиссию, если атомная энергетика будет признана экологически устойчивой, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министров энергетики двух стран.



"Существует веский аргумент для того, чтобы обратиться в Европейский суд, если... таксономия вступит в силу", - приводит издание слова министра "зеленой" энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.



По мнению министров, атомная энергетика является источником токсичных отходов и рисков радиационной опасности, тем самым нарушая принцип ЕС о непричинении "значительного ущерба" окружающей среде.



Согласно изданию, министр экологического перехода Испании Тереса Рибера предупредила ЕС, что Мадрид может начать применять свои собственные стандарты, а не таксономию.



Газета также упоминает министра экономики Германии Роберта Хабека и министра окружающей среды Штеффи Лемке, которые заявили, что Берлину следует отказаться предлагаемых Еврокомиссией правил, если в них не внесут правки.



Ранее сообщалось, что Брюссель хочет присвоить "зеленый" статус атомной энергетике, равно как и природному газу. Таксономия ЕС устанавливает перечень экономической деятельности, которая объявляется "экологически устойчивой". Она была создана в рамках так называемой "Зеленой сделки", реализация которой направлена на трансформацию Евросоюза таким образом, чтобы сократить его негативное влияние на окружающую среду. Частью "сделки" стал и переход к "климатической нейтральности". Таксономия, в частности, призвана помочь направить инвестиции в проекты, определяемые как более экологически безопасные.

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