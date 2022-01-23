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ЕС не готовит газовые санкции против России из-за энергозависимости

Санкции
«Нефть России», 23.01.22, Москва, 19:23    Европейский союз на случай эскалации конфликта на Украине готовит серьезные санкции против России, но они не будут затрагивать газовый сектор и "Северный поток - 2". Европа зависит в энергетическом плане от России, заявил в опубликованном в воскресенье интервью австрийской газете "Прессе ам Зонтаг" глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
 
"Мы в Европе в определенной степени зависим от энергии из России, - сказал министр. - Мы не сможем изменить это в одночасье, если мы хотим получать тепло и электричество".
 
По его словам, ЕС готов к диалогу на равных с Россией. Однако в случае эскалации или вторжения на Украину от ЕС последует однозначный и быстрый ответ в виде обширных экономических санкций.
 
Австрийский министр также отметил, что ЕС опасается КНР, поэтому европейцы ответом в отношении России хотят показать рамки дозволенного Китаю.
 
В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566611/
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ЕС не готовит газовые санкции против России из-за энергозависимости

«Нефть России», 23.01.22, Москва, 19:23   Европейский союз на случай эскалации конфликта на Украине готовит серьезные санкции против России, но они не будут затрагивать газовый сектор и "Северный поток - 2". Европа зависит в энергетическом плане от России, заявил в опубликованном в воскресенье интервью австрийской газете "Прессе ам Зонтаг" глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
 
"Мы в Европе в определенной степени зависим от энергии из России, - сказал министр. - Мы не сможем изменить это в одночасье, если мы хотим получать тепло и электричество".
 
По его словам, ЕС готов к диалогу на равных с Россией. Однако в случае эскалации или вторжения на Украину от ЕС последует однозначный и быстрый ответ в виде обширных экономических санкций.
 
Австрийский министр также отметил, что ЕС опасается КНР, поэтому европейцы ответом в отношении России хотят показать рамки дозволенного Китаю.
 
В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.
 


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