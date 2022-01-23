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Президент Армении подал в отставку

События
«Нефть России», 23.01.22, Москва, 19:26    Президент Армении Армен Саркисян объявил о решении уйти в отставку.
 
"Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики", - говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении.
 
Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".
 
"В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов. Сегодня, как никогда, нам нужны осмысленные, хорошо продуманные, обдуманные, осмысленные действия. В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться", - заявил Саркисян.
 
По итогам конституционного референдума в 2015 году Армения стала парламентской республикой. Президент Армении избирается Национальным собранием страны сроком на семь лет.
 
Саркисян был избран президентом в марте 2018 года.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566612/
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Президент Армении подал в отставку

«Нефть России», 23.01.22, Москва, 19:26   Президент Армении Армен Саркисян объявил о решении уйти в отставку.
 
"Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики", - говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении.
 
Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".
 
"В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов. Сегодня, как никогда, нам нужны осмысленные, хорошо продуманные, обдуманные, осмысленные действия. В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться", - заявил Саркисян.
 
По итогам конституционного референдума в 2015 году Армения стала парламентской республикой. Президент Армении избирается Национальным собранием страны сроком на семь лет.
 
Саркисян был избран президентом в марте 2018 года.
 


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