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Блинкен объяснил отказ США ввести превентивные санкции против России

Санкции
«Нефть России», 23.01.22, Москва, 19:28    По словам госсекретаря США, в таком случае они потеряют сдерживающий эффект. Ввести ограничения до предполагаемого вторжения России, а не после него ранее призывал президент Украины Владимир Зеленский
 
США не будут вводить санкции против России в связи с ситуацией у границ Украины превентивно, чтобы ограничения не потеряли сдерживающий эффект, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
 
«Когда речь идет о санкциях, задача этих санкций — сдерживать российскую агрессию. Если ввести их сейчас, вы потеряете эффект сдерживания», — сказал Блинкен в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского, который призвал ввести ограничения до предполагаемого вторжения России, а не после того, как оно начнется.
 
О такой просьбе Зеленского 20 января сообщил портал Axios со ссылкой на четыре источника. По словам собеседника издания, президент Украины «предельно ясно дал понять», что санкции против газопровода «Северный поток-2» нужны уже сейчас, а любые условные меры будут бесполезны. Кроме того, в Киеве считают, что любые ограничения, которые будут введены после начала эскалации, в лучшем случае нейтрально скажутся на ситуации, а в худшем — «подстегнут» президента России Владимира Путина. Источник Axios рассказал, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи Зеленского с американскими сенаторами.
 
Возможность превентивных ограничений против России в случае эскалации ранее исключил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
 
Запад пригрозил России беспрецедентными санкциями в случае агрессии против Украины. Среди радикальных мер назывались отключение России от международной межбанковской системы платежей SWIFT и ограничение конвертации рубля.
 
Демократы и республиканцы в конгрессе США уже разработали варианты ограничительных мер. Так, предложения сенатора-демократа Роберта Менендеса и его однопартийца, конгрессмена Грегори Микса включают санкции против руководства России, в том числе президента Владимира Путина, финансовых учреждений, газопровода «Северный поток — 2», российского государственного долга.
 
Конгрессмен от Республиканской партии Джим Бэнкс, в свою очередь, предлагает ограничения в отношении президента России, его семьи и окружения, включая олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву, и объявить Россию «государством — спонсором терроризма».
 
В то же время газета Financial Times отметила, что Россия подготовилась к последствиям возможных санкций. Издание, в частности, указало на меры по снижению зависимости страны от глобальной финансовой системы и дедолларизации экономики. Евросоюз, в свою очередь, не смог снизить зависимость от российских газа, нефти и другого сырья, писала газета.
 
Елена ЧернышоваПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566613/
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Блинкен объяснил отказ США ввести превентивные санкции против России

«Нефть России», 23.01.22, Москва, 19:28   По словам госсекретаря США, в таком случае они потеряют сдерживающий эффект. Ввести ограничения до предполагаемого вторжения России, а не после него ранее призывал президент Украины Владимир Зеленский
 
США не будут вводить санкции против России в связи с ситуацией у границ Украины превентивно, чтобы ограничения не потеряли сдерживающий эффект, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
 
«Когда речь идет о санкциях, задача этих санкций — сдерживать российскую агрессию. Если ввести их сейчас, вы потеряете эффект сдерживания», — сказал Блинкен в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского, который призвал ввести ограничения до предполагаемого вторжения России, а не после того, как оно начнется.
 
О такой просьбе Зеленского 20 января сообщил портал Axios со ссылкой на четыре источника. По словам собеседника издания, президент Украины «предельно ясно дал понять», что санкции против газопровода «Северный поток-2» нужны уже сейчас, а любые условные меры будут бесполезны. Кроме того, в Киеве считают, что любые ограничения, которые будут введены после начала эскалации, в лучшем случае нейтрально скажутся на ситуации, а в худшем — «подстегнут» президента России Владимира Путина. Источник Axios рассказал, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи Зеленского с американскими сенаторами.
 
Возможность превентивных ограничений против России в случае эскалации ранее исключил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
 
Запад пригрозил России беспрецедентными санкциями в случае агрессии против Украины. Среди радикальных мер назывались отключение России от международной межбанковской системы платежей SWIFT и ограничение конвертации рубля.
 
Демократы и республиканцы в конгрессе США уже разработали варианты ограничительных мер. Так, предложения сенатора-демократа Роберта Менендеса и его однопартийца, конгрессмена Грегори Микса включают санкции против руководства России, в том числе президента Владимира Путина, финансовых учреждений, газопровода «Северный поток — 2», российского государственного долга.
 
Конгрессмен от Республиканской партии Джим Бэнкс, в свою очередь, предлагает ограничения в отношении президента России, его семьи и окружения, включая олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву, и объявить Россию «государством — спонсором терроризма».
 
В то же время газета Financial Times отметила, что Россия подготовилась к последствиям возможных санкций. Издание, в частности, указало на меры по снижению зависимости страны от глобальной финансовой системы и дедолларизации экономики. Евросоюз, в свою очередь, не смог снизить зависимость от российских газа, нефти и другого сырья, писала газета.
 
Елена Чернышова
 


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