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Аналитики видят большие перспективы у акций компаний российской нефтегазовой отрасли

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 07:27    «Ведомости» выяснили, кто верит в сильный рост бумаг «Роснефти», «Газпрома» и «Лукойла» и почему
 
У акций компаний российского нефтегазового сектора в 2022 г. есть множество возможностей для сильного роста, в особенности высокие цены на нефть и газ вместе с ослаблением рубля. Ряд экспертов фондового рынка ожидает роста бумаг «Газпрома», «Роснефти» и «Лукойла» на 30–50%, а кто-то верит в потенциал нефтегазовой отрасли гораздо сильнее и ждет удорожания некоторых бумаг на 80%.
 
Глобальный энергокризис привел к росту цен на ключевые энергоресурсы. В конце 2021 г. на российском фондовом рынке резко возросли геополитические риски, в начале 2022 г. их давление стало еще сильнее, что вызвало обвал рынка. С начала года бумаги «Газпрома» потеряли в цене 11,2%, «Роснефти» – 7%, «Лукойла» – 3,4%, «Новатэка» – 9,5%. Но эксперты Goldman Sachs считают Россию наиболее привлекательным рынком в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). В качестве позитивных факторов они указывают надежный баланс, низкий долг страны, осмотрительную денежно-кредитную политику и хорошо управляемые компании с высокими и растущими выплатами акционерам. Поэтому в случае стабилизации внешнеполитического фона российский рынок начнет резко расти.
 
Аналитики Goldman Sachs видят 73%-ный (до $14) потенциал роста акций газовой компании в течение ближайшего года. Им нравится сочетание самой высокой дивидендной доходности (около 17% в 2022 г. по сравнению с 11% в среднем по отрасли) из всех покрываемых ими компаний и наличия возможностей долгосрочного роста (экспорт в Азию и расширение газохимического бизнеса). Объем дивидендных выплат «Газпрома» за 2021 г. может превысить 1 трлн руб. (45 руб. на акцию), что станет рекордом для всего российского фондового рынка, говорил в декабре заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
 
Среди ключевых рисков аналитики Goldman Sachs видят более низкие в сравнении с ожидаемыми цены на газ, меньшие объемы экспорта и дивиденды и увеличение капиталовложений сверх прогнозных.
 
«Газпром» стал бенефициаром беспрецедентного роста цен на газ на европейском рынке и рынке СПГ, отмечают аналитики Bank of America (BofA) в России. Они также ожидают рекордных финансовых результатов за 2021 г. (прибыль выше 2 трлн руб.) вместе с дивидендами. Поскольку энергетический кризис в Европе продолжается, то рекордные цены на газ отразятся и в контрактах холдинга в 2022 г., что обеспечит «Газпрому» высокие финансовые результаты. Аналитики BofA повысили прогноз по экспортным ценам реализации в 2022 г. для «Газпрома» с $310 до $400 за 1000 куб. м, в связи с чем повышается и целевая цена ADR компании с $13,5 до $14,6 за штуку (+80,5% к текущей цене). По оценкам аналитиков BofA, акции «Газпрома» торгуются с дивидендной доходностью в 15% за 2021 г. и в 16% – за 2022 г.
 
Российские аналитики менее оптимистичны в оценке потенциала акций «Газпрома». Целевая цена в «Открытие инвестициях» установлена на отметке 404,1 руб. за акцию, что указывает на потенциал роста на 30,2%. Эксперты «ВТБ капитал инвестиций» видят потенциал роста бумаг «Газпрома» на 10,7% с годовой целью 343,7 руб. за акцию. В ФГ «Финам» рекомендуют «покупать» акции холдинга с целевой ценой 394,4 руб. за штуку (+27%).
 
«Лукойл» ($83,84 за ADR на LSE; 6430 руб. за акцию на Мосбирже)
 
Акции «Лукойла» аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать с целевой ценой на 12 месяцев в $120, с потенциалом роста от текущей цены на 43%.
 
По оценкам Goldman Sachs, дивидендная доходность в 2022–2023 гг. составит порядка 15%: за три ближайших года компания вернет акционерам в виде дивидендов порядка 45% своей рыночной капитализации. Аналитики отмечают, что дивидендная доходность «Лукойла» максимально чувствительна к росту цены на нефть марки Brent, поскольку компания выплачивает дивиденды в размере 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF). В Goldman Sachs прогнозируют устойчивое долгосрочное повышение цен на нефть на фоне дефицита предложения на сырьевых рынках наряду с увеличением производственных издержек из-за роста стоимости капитала, экологических норм и инфляции.
 
Ключевые риски вложения в акции «Лукойла» – более низкие в сравнении с прогнозными ценами на нефть, а это означает и более низкие дивиденды, и более высокие, чем ожидается, капиталовложения, считают в Goldman Sachs.
 
У аналитиков BofA годовая цель по акциям «Лукойла» составляет 8540 руб. за бумагу (+33%).
 
В «Открытие инвестициях» ожидают удорожания акций «Лукойла» в течение года на 24% до 7995 руб. за штуку. По словам главного аналитика инвесткомпании Алексея Кокина, «Лукойл» рассматривается в первую очередь как генератор свободных денежных потоков, которые возвращаются акционерам через дивиденды или через сочетание дивидендов и обратного выкупа акций.
 
В «ВТБ мои инвестиции» от акций «Лукойла» ждут удорожания до 9777 руб. за бумагу (+52%).
 
«Роснефть» ($7,32 за GDR а LSE; 561,70 руб. за акцию на Мосбирже)
 
«Роснефть» – еще одна российская нефтегазовая компания, в которую рекомендуют вложиться аналитики Goldman Sachs. Потенциал роста ее бумаг в ближайшие 12 месяцев в инвестбанке оценивают в 50% от текущего уровня – до $11 за штуку.
 
В Goldman Sachs отмечают, что «Роснефть» сохраняет лидирующие позиции в отрасли по себестоимости добычи (в 2022 г. составит около $3 за баррель, что является вторым самым низким показателем в мире после Saudi Aramco). Это гарантирует компании устойчивый FCF с учетом растущей потребности мировой нефтяной отрасли в недорогих баррелях с низким содержанием углерода на фоне роста стоимости капитала и экологических норм.
 
Аналитики Goldman Sachs считают, что потенциальные объявления о продаже доли в проекте «Восток ойл» и о предоставлении доступа к экспортным газопроводам могут стать ключевыми катализаторами для акций «Роснефти» в 2022 г., которые еще не отражены в цене бумаги.
 
В BofA целевая цена по акциям «Роснефти» установлена на отметке 784 руб. за штуку (+40% от текущего уровня). Согласно декабрьской стратегии «Атона», целевая цена – $9,8 за бумагу (+34%) на горизонте года, а дивидендная доходность – 8–11%.
 
Аналитики «ВТБ капитал инвестиций» (целевая оценка акций на пересмотре) считают акции «Роснефти» привлекательными ввиду профиля роста добычи и распределения 50% чистой прибыли в виде дивидендов. Развитие газовых месторождений, возможное объявление результатов программы бурения на «Восток ойле» и привлечение новых акционеров в проект – основные катализаторы акций «Роснефти» в 2022 г., считает инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Лидия Михайлова. Но она отмечает, что не ожидает, что все это может произойти в первой половине 2022 г.
 
Инга СангаловаПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566617/
Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,5%В Европе закупают российскую нефть, чтобы заменить дорогой газ
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Аналитики видят большие перспективы у акций компаний российской нефтегазовой отрасли

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 07:27   «Ведомости» выяснили, кто верит в сильный рост бумаг «Роснефти», «Газпрома» и «Лукойла» и почему
 
У акций компаний российского нефтегазового сектора в 2022 г. есть множество возможностей для сильного роста, в особенности высокие цены на нефть и газ вместе с ослаблением рубля. Ряд экспертов фондового рынка ожидает роста бумаг «Газпрома», «Роснефти» и «Лукойла» на 30–50%, а кто-то верит в потенциал нефтегазовой отрасли гораздо сильнее и ждет удорожания некоторых бумаг на 80%.
 
Глобальный энергокризис привел к росту цен на ключевые энергоресурсы. В конце 2021 г. на российском фондовом рынке резко возросли геополитические риски, в начале 2022 г. их давление стало еще сильнее, что вызвало обвал рынка. С начала года бумаги «Газпрома» потеряли в цене 11,2%, «Роснефти» – 7%, «Лукойла» – 3,4%, «Новатэка» – 9,5%. Но эксперты Goldman Sachs считают Россию наиболее привлекательным рынком в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). В качестве позитивных факторов они указывают надежный баланс, низкий долг страны, осмотрительную денежно-кредитную политику и хорошо управляемые компании с высокими и растущими выплатами акционерам. Поэтому в случае стабилизации внешнеполитического фона российский рынок начнет резко расти.
 
Аналитики Goldman Sachs видят 73%-ный (до $14) потенциал роста акций газовой компании в течение ближайшего года. Им нравится сочетание самой высокой дивидендной доходности (около 17% в 2022 г. по сравнению с 11% в среднем по отрасли) из всех покрываемых ими компаний и наличия возможностей долгосрочного роста (экспорт в Азию и расширение газохимического бизнеса). Объем дивидендных выплат «Газпрома» за 2021 г. может превысить 1 трлн руб. (45 руб. на акцию), что станет рекордом для всего российского фондового рынка, говорил в декабре заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
 
Среди ключевых рисков аналитики Goldman Sachs видят более низкие в сравнении с ожидаемыми цены на газ, меньшие объемы экспорта и дивиденды и увеличение капиталовложений сверх прогнозных.
 
«Газпром» стал бенефициаром беспрецедентного роста цен на газ на европейском рынке и рынке СПГ, отмечают аналитики Bank of America (BofA) в России. Они также ожидают рекордных финансовых результатов за 2021 г. (прибыль выше 2 трлн руб.) вместе с дивидендами. Поскольку энергетический кризис в Европе продолжается, то рекордные цены на газ отразятся и в контрактах холдинга в 2022 г., что обеспечит «Газпрому» высокие финансовые результаты. Аналитики BofA повысили прогноз по экспортным ценам реализации в 2022 г. для «Газпрома» с $310 до $400 за 1000 куб. м, в связи с чем повышается и целевая цена ADR компании с $13,5 до $14,6 за штуку (+80,5% к текущей цене). По оценкам аналитиков BofA, акции «Газпрома» торгуются с дивидендной доходностью в 15% за 2021 г. и в 16% – за 2022 г.
 
Российские аналитики менее оптимистичны в оценке потенциала акций «Газпрома». Целевая цена в «Открытие инвестициях» установлена на отметке 404,1 руб. за акцию, что указывает на потенциал роста на 30,2%. Эксперты «ВТБ капитал инвестиций» видят потенциал роста бумаг «Газпрома» на 10,7% с годовой целью 343,7 руб. за акцию. В ФГ «Финам» рекомендуют «покупать» акции холдинга с целевой ценой 394,4 руб. за штуку (+27%).
 
«Лукойл» ($83,84 за ADR на LSE; 6430 руб. за акцию на Мосбирже)
 
Акции «Лукойла» аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать с целевой ценой на 12 месяцев в $120, с потенциалом роста от текущей цены на 43%.
 
По оценкам Goldman Sachs, дивидендная доходность в 2022–2023 гг. составит порядка 15%: за три ближайших года компания вернет акционерам в виде дивидендов порядка 45% своей рыночной капитализации. Аналитики отмечают, что дивидендная доходность «Лукойла» максимально чувствительна к росту цены на нефть марки Brent, поскольку компания выплачивает дивиденды в размере 100% скорректированного свободного денежного потока (FCF). В Goldman Sachs прогнозируют устойчивое долгосрочное повышение цен на нефть на фоне дефицита предложения на сырьевых рынках наряду с увеличением производственных издержек из-за роста стоимости капитала, экологических норм и инфляции.
 
Ключевые риски вложения в акции «Лукойла» – более низкие в сравнении с прогнозными ценами на нефть, а это означает и более низкие дивиденды, и более высокие, чем ожидается, капиталовложения, считают в Goldman Sachs.
 
У аналитиков BofA годовая цель по акциям «Лукойла» составляет 8540 руб. за бумагу (+33%).
 
В «Открытие инвестициях» ожидают удорожания акций «Лукойла» в течение года на 24% до 7995 руб. за штуку. По словам главного аналитика инвесткомпании Алексея Кокина, «Лукойл» рассматривается в первую очередь как генератор свободных денежных потоков, которые возвращаются акционерам через дивиденды или через сочетание дивидендов и обратного выкупа акций.
 
В «ВТБ мои инвестиции» от акций «Лукойла» ждут удорожания до 9777 руб. за бумагу (+52%).
 
«Роснефть» ($7,32 за GDR а LSE; 561,70 руб. за акцию на Мосбирже)
 
«Роснефть» – еще одна российская нефтегазовая компания, в которую рекомендуют вложиться аналитики Goldman Sachs. Потенциал роста ее бумаг в ближайшие 12 месяцев в инвестбанке оценивают в 50% от текущего уровня – до $11 за штуку.
 
В Goldman Sachs отмечают, что «Роснефть» сохраняет лидирующие позиции в отрасли по себестоимости добычи (в 2022 г. составит около $3 за баррель, что является вторым самым низким показателем в мире после Saudi Aramco). Это гарантирует компании устойчивый FCF с учетом растущей потребности мировой нефтяной отрасли в недорогих баррелях с низким содержанием углерода на фоне роста стоимости капитала и экологических норм.
 
Аналитики Goldman Sachs считают, что потенциальные объявления о продаже доли в проекте «Восток ойл» и о предоставлении доступа к экспортным газопроводам могут стать ключевыми катализаторами для акций «Роснефти» в 2022 г., которые еще не отражены в цене бумаги.
 
В BofA целевая цена по акциям «Роснефти» установлена на отметке 784 руб. за штуку (+40% от текущего уровня). Согласно декабрьской стратегии «Атона», целевая цена – $9,8 за бумагу (+34%) на горизонте года, а дивидендная доходность – 8–11%.
 
Аналитики «ВТБ капитал инвестиций» (целевая оценка акций на пересмотре) считают акции «Роснефти» привлекательными ввиду профиля роста добычи и распределения 50% чистой прибыли в виде дивидендов. Развитие газовых месторождений, возможное объявление результатов программы бурения на «Восток ойле» и привлечение новых акционеров в проект – основные катализаторы акций «Роснефти» в 2022 г., считает инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Лидия Михайлова. Но она отмечает, что не ожидает, что все это может произойти в первой половине 2022 г.
 
Инга Сангалова
 


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