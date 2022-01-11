Нефтяники на полугодном пайке. Увеличенный демпфер не заработает до лета

Нефтекомпании смогут получить дополнительные компенсации за сдерживание цен на бензин на внутреннем рынке не раньше лета. Хотя в конце прошлого года вице-премьер Александр Новак заявлял об уже согласованных параметрах демпфера на этот год, теперь в Минфине не намерены выплачивать компенсации задним числом из-за выпадающих доходов. По оценкам аналитиков, если бы новая формула демпфера действительно заработала с 1 января, компании получили бы дополнительно 50 млрд руб.



Минфин выступил против применения корректировки демпфера задним числом из-за выпадающих доходов, следует из заявления заместителя главы министерства Алексея Сазанова. «Это, скорее всего, будет 1 июля, а конкретные параметры мы обсуждаем с Минэнерго»,— цитирует ТАСС господина Сазанова. Новые параметры он обнародовать не стал, но добавил, что источниками дополнительных выплат нефтяникам могут стать ФНБ и доходы от повышения НДПИ (в пропорции 50 на 50). Последний раз правительство меняло параметры демпфера в прошлом году.



В Минэнерго заявили “Ъ”, что ведут совместно с Минфином работу по изменению параметров демпфера в максимально короткий срок.



Суть демпфера заключается в том, что бюджет компенсирует нефтяникам часть разницы между экспортной ценой на топливо и фиксированной внутренней ценой, если же она оказывается больше, то нефтекомпании доплачивают в бюджет. Правительство решило скорректировать демпфер по бензину для стабилизации оптовых цен на топливо в России в условиях резкого увеличения цен на нефть. Власти следят за тем, чтобы увеличение стоимости топлива в рознице не превышало уровень инфляции, однако в 2021 году цены все же превысили этот показатель.



В конце прошлого года вице-премьер Александр Новак утверждал, что правительство согласовало новые параметры демпфера (см. “Ъ” от 29 декабря 2021 года).



Предполагалось, что условная внутренняя цена будет проиндексирована на 3%, а не на 5%, как это было раньше. Также, если сейчас правительство компенсирует нефтекомпаниям только 68% разницы между экспортной и индикативной ценой, то с 1 января эта доля выросла бы до 83%. Но теперь не исключено, что эти параметры демпфера могут измениться. С момента заявления господина Новака о корректировке демпфера нефть уже успела подорожать примерно на 10%, приблизившись к $90 за баррель, также ослабел курс рубля к доллару. Кроме того, некоторые аналитики прогнозируют, что стоимость нефти может приблизиться к $100 за баррель.



Сейчас стоимость топлива на СПбМТСБ остается примерно на уровне начала прошлого года. 21 января стоимость АИ-92 снизилась на 0,18%, до 52,4 тыс. руб. за тонну. По данным Росстата, в среднем стоимость бензина на АЗС (на 14 января) с начала года увеличилась на 0,5%, до 50,4 руб. за 1 л. Так, стоимость АИ-92 составляла 47,43 руб., АИ-95 — 51,32 руб. за 1 л соответственно.



Величина демпфера для бензина, рассчитанная на основании действующих параметров, в настоящее время составляет около 20,7 тыс. руб. за тонну, замечает Максим Назаров из Reuters. Если предположить, что в формуле бензинового демпфера параметр условной цены внутреннего рынка в 2022 году повышается до 53,9 тыс. руб. (+3% к уровню 2021 года) вместо заложенных в Налоговом кодексе 55,2 тыс. руб. за тонну (+5,5% к 2021 году), а также с учетом увеличения коэффициента компенсации до 83% с 68% демпфер составил бы 26,4 тыс. руб. за тонну, то есть компенсация нефтепереработчикам могла бы быть выше на 5,7 тыс. руб. за тонну. Если бы указанные выше поправки в формуле демпфера начали работать с 1 января, сумма компенсации нефтепереработчикам из бюджета за первое полугодие оказалась бы на 100 млрд руб. больше, рассуждает он. Но фактически компании получили бы только 50 млрд руб., учитывая, что 50% демпферной компенсации будет изъято у самих же нефтяников через НДПИ. По мнению господина Назарова, динамика цен на автобензин будет определяться исключительно уровнем его предложения на рынке.



Дмитрий Козлов

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