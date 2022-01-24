Кто стреляет в спину рублю

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 07:36 Нацвалюта прокладывает курс между дорогой нефтью и военной угрозой



За три прошедших с начала года недели рубль успел заметно сдать позиции, упав с 73 почти до 77 за доллар и с 84,5 до 87 за евро. Это выглядит странно, если ориентироваться только на экономические факторы. По итогам 2021 года в России зафиксированы экономический рост, увеличение доходов и резервов, профицит бюджета. Плюс нефть в мире подорожала до рекордных за последние 7 лет уровней. Казалось бы, на столь благоприятном фоне валюта должна укрепляться. Но ее курс толкает вниз "взбесившаяся" геополитика: международные инвесторы ждут чуть ли не начала военных действий с участием России. Ждать ли на этом фоне обрушения российской национальной валюты, "МК" выяснял у экспертов.



Финансовые аналитики сходятся в том, что "Геополитический фактор действительно в последнее время является главным для динамики рубля, поскольку создает значительную неопределенность и несет большие риски, в том числе санкционные, - говорит Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций". - Если реализуются пессимистичные сценарии развития текущей ситуации, высокие цены на нефть лишь сгладят негативные последствия, но финансово-экономическая ситуация способна значительно ухудшиться. Уже сейчас инвесторы закладывают в курс рубля эти риски, что делает его недооцененным к той же нефти".



Фактор сырья сейчас практически не учитывается в курсообразовании рубля, так как на валютном рынке преобладает слишком много эмоций, полагает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари": "Если в будущем геополитическая ситуация ухудшится, цена нефти для курса рубля будет иметь мало значения: на авансцену выйдут внешние риски и опасность для крупных компаний и банковского сектора. В случае наличия провокаций извне рубль может снижаться, сначала до 80 руб. за доллар".



"Влияние на курс рубля высоких цен на нефть имеет две составляющие, - продолжает разговор Александр Розман, старший аналитик компании Forex Optimum. - Первая, чисто экономическая: это высокий приток валютной выручки от продажи нефти, которую теоретически конвертируют в рубли, что и вызывает рост курса национальной валюты. Но в России действует бюджетное правило, согласно которому нефтяные сверхдоходы бюджета конвертируются в иностранную валюту и отправляются в ФНБ. В период с 14 января по 4 февраля на такие операции ежедневно будет направляться 36,6 млрд рублей, это в 1,5 раза больше, чем в декабре 2021 года. То есть экономический эффект от высоких нефтяных доходов нивелируется действиями Минфина России. Вторая составляющая - имиджевая. У России есть геополитический образ, который влияет на отношение нерезидентов к российским активам даже сильнее, чем нефтяная составляющая".



Эксперт напоминает, что за каждым геополитическим обострением следует обвал цен на нефть: так было в 2008-м после событий в Южной Осетии, в 2014 году - после присоединения Крыма. Кроме того, инвесторы опасаются ущерба для экономики России от сопутствующих геополитическому обострению антироссийских санкций.



Негативные последствия для курса нацвалюты в случае военных провокаций на границе России и Украины будут достаточно серьезными. Рубль очень быстро упадет с текущего уровня в 76,5 рубля за доллар до 86 рублей, это около 12% снижения. Но есть и более удручающие прогнозы. "Если начнутся военные действия, подобные грузинским событиям 2008 года, мы увидим доллар по 90 рублей", - считает Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал".



В руках Банка России и Минфина есть все необходимые инструменты для предотвращения дестабилизации валютного рынка и бесконтрольного обесценивания рубля. Однако пока эти инструменты никак не используются денежными властями. Соответственно, прогнозы экспертов в случае резкого ухудшения ситуации печальные. "Если начнутся полномасштабные военные действия, то мы можем увидеть курс в районе 95-105 рублей за доллар", - прогнозирует Александр Розман.



Дмитрий Докучаев, Наталия Трушина





Московский Комсомолец