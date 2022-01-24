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Рубль значительно снизился к доллару и евро на старте торгов

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 07:37    Доллар США и евро значительно подросли на старте торгов "Московской биржи" в понедельник утром, рубль заметно снижается к бивалютной корзине на фоне нестабильной ситуации на внешних рынках.
 
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,19 - 77,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,225 руб./$1 (+54,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,475 руб./EUR1 (+76,5 копеек к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 64,26 копейки к уровню закрытия 21 января, до 81,84 рубля.
 
Доллар при этом оказался на 53,47 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 56,96 копеек выше официального курса.
 
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль значительно снизился в понедельник утром к бивалютной корзине из-за нестабильной ситуации на внешних рынках. Давление на курс нацвалюты оказывает нестабильность мировых рынков капитала на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Нефтяной рынок в понедельник демонстрирует рост после коррекции в пятницу.
 
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $88,64 за баррель, что на 0,85 % выше цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $85,82 за баррель, что на 0,80% выше уровня закрытия рынка 21 января.
 
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром демонстрируют в основном отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снизился на 0,19%, у гонконгского индекса Hang Seng снижение на 0,91%, у южнокорейского Kospi - на 1,42%. Исключением стал китайский CSI300, который вырос на 0,38%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,78%.
 
Американские фондовые индексы резко снизились в пятницу, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили неделю максимальным падением с марта 2020 года. Недельное снижение Nasdaq составило 7,6%, S&P 500 - 5,7%. Dow Jones Industrial Average потерял за неделю 4,6%, что стало наихудшей динамикой с октября 2020 года. Nasdaq завершил торги ниже психологически важной отметки в 14000 пунктов. Индекс оказался в зоне коррекции 19 января, когда его снижение с ноябрьского пика превысило 10%. По итогам торгов в пятницу падение усилилось до 15%.
 
Снижение американского рынка акций связано, в частности, с общим уходом инвесторов от рисков, обусловленным ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Более слабые, чем ожидалось, квартальные отчеты ряда компаний также оказали давление на рынок.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566622/
Кто стреляет в спину рублюСША могут попытаться лишить полупроводников несколько секторов экономики России
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Рубль значительно снизился к доллару и евро на старте торгов

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 07:37   Доллар США и евро значительно подросли на старте торгов "Московской биржи" в понедельник утром, рубль заметно снижается к бивалютной корзине на фоне нестабильной ситуации на внешних рынках.
 
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,19 - 77,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,225 руб./$1 (+54,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,475 руб./EUR1 (+76,5 копеек к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 64,26 копейки к уровню закрытия 21 января, до 81,84 рубля.
 
Доллар при этом оказался на 53,47 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 56,96 копеек выше официального курса.
 
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль значительно снизился в понедельник утром к бивалютной корзине из-за нестабильной ситуации на внешних рынках. Давление на курс нацвалюты оказывает нестабильность мировых рынков капитала на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Нефтяной рынок в понедельник демонстрирует рост после коррекции в пятницу.
 
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $88,64 за баррель, что на 0,85 % выше цены на закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $85,82 за баррель, что на 0,80% выше уровня закрытия рынка 21 января.
 
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром демонстрируют в основном отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снизился на 0,19%, у гонконгского индекса Hang Seng снижение на 0,91%, у южнокорейского Kospi - на 1,42%. Исключением стал китайский CSI300, который вырос на 0,38%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,78%.
 
Американские фондовые индексы резко снизились в пятницу, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили неделю максимальным падением с марта 2020 года. Недельное снижение Nasdaq составило 7,6%, S&P 500 - 5,7%. Dow Jones Industrial Average потерял за неделю 4,6%, что стало наихудшей динамикой с октября 2020 года. Nasdaq завершил торги ниже психологически важной отметки в 14000 пунктов. Индекс оказался в зоне коррекции 19 января, когда его снижение с ноябрьского пика превысило 10%. По итогам торгов в пятницу падение усилилось до 15%.
 
Снижение американского рынка акций связано, в частности, с общим уходом инвесторов от рисков, обусловленным ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Более слабые, чем ожидалось, квартальные отчеты ряда компаний также оказали давление на рынок.
 


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