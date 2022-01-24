Исполком ВОЗ рассмотрит кандидатуру Гебрейесуса на пост гендиректора на новые пять лет

На нынешней сессии Исполкома будут рассмотрены в общей сложности более 40 пунктов повестки дня



Исполнительный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрит на открывающейся в понедельник в Женеве 150-й сессии (24 - 29 января) кандидатуру Тедроса Аданома Гебрейесуса на назначение генеральным директором ВОЗ на второй пятилетний срок. Внимание будет уделено также подготовке к намеченной на май 75-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, включая проблематику борьбы с пандемией, ликвидации полиомиелита, борьбы с ВИЧ, подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации.



Гендиректор является главным административным и техническим лицом ВОЗ, осуществляющим контроль над международной деятельностью организации в сфере здравоохранения. Тедрос Аданом Гебрейесус, впервые заступивший на этот пост в 2017 году, является единственным кандидатом. В соответствии с Уставом ВОЗ гендиректор назначается на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по представлению Исполкома, который проводит первоначальное рассмотрение кандидатуры. Решение должно быть принято путем тайного голосования на ассамблее, которая пройдет в Женеве с 22 по 28 мая. Кандидатуру нынешнего гендиректора предложили ранее 28 из 194 стран ВОЗ, входящих в организацию. На нынешней сессии входящие в Исполком представители 34 государств проведут собеседование с кандидатом, в ходе которого он представит свое видение деятельности ВОЗ и ответит на вопросы.



Гебрейесус работает в нынешней должности с 2017 года. Он родился в Асмэре 3 марта 1965 года и является первым в истории представителем Африканского региона на посту гендиректора ВОЗ. Имеет степень магистра в сфере иммунологии инфекционных болезней и степень доктора в области социально-ориентированного здравоохранения. До назначения гендиректором ВОЗ возглавлял МИД (2012 - 2016) и министерство здравоохранения (2005 - 2012) Эфиопии.



На нынешней сессии Исполкома будут рассмотрены в общей сложности более 40 пунктов повестки дня. Помимо вопроса о выборах нового гендиректора, это подготовка к чрезвычайным ситуациям в мировом здравоохранении, обеспечение устойчивого финансирования ВОЗ, борьба с гриппом и полиомиелитом, глобальная стратегия по ВИЧ, вирусному гепатиту и инфекциям, передающимся половым путем, а также дорожная карта на 2021 - 2030 годы по забытым тропическим болезням, к которым относят два десятка заболеваний.



Исполнительный комитет осуществляет управление ВОЗ в перерывах между ассамблеями. От России в Исполком входит министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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