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Пара доллар США/японская иена упала ниже 114,00, биткоин подешевел на 10%

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 08:01    Ведущие фондовые индексы США в пятницу не сумели преодолеть давление со стороны продавцов и потеряли более 1%. Nasdaq 100 снизился на 408,06 пункта, или на 2,75%, до 14438, S&P 500 – на 84,79 пункта, или на 1,89%, до 4397, а Dow Jones Industrial Average – на 450,02 пункта, или на 1,3%, до 34265.
 
Все три этих индекса уже опустились ниже своих скользящих средних за 200 периодов на фоне роста ожиданий относительно того, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки уже в марте. Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США упала еще на 3,7 базисного пункта, до 1,767%.
 
В США индекс опережающих индикаторов Conference Board в декабре вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем (как и ожидалось).
 
Европейские фондовые рынки также закрылись снижением. DAX 40 упал на 1,94%, CAC 40 – на 1,75%, а FTSE 100 – на 1,20%.
 
Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,8 доллара, до 84,78 доллара за баррель.
 
Золото упало в цене на 5 долларов, до 1833 долларов за унцию.
 
Индекс доллара оставался относительно стабильным, на уровне 95,63.
 
Пара евро/доллар США выросла до 1,1344. Согласно официальным данным, индекс потребительского доверия еврозоны в январе составил -8,5 пункта (против прогноза -9,0).
 
Пара британский фунт/доллар США упала до 1,3556. Розничные продажи Великобритании в декабре снизились на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ожидалось их снижение на 0,6%. Индекс потребительского доверия, рассчитываемый GfK, в январе составил -19 пунктов (против прогноза -15).
 
Пара австралийский доллар/доллар США опустилась до 0,7175. Рассчитываемый Markit индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Австралии в январе снизился до 55,3 пункта.
 
Пара доллар США/японская иена упала до 113,66. Японский производственный PMI, рассчитываемый Jibun Bank, в январе подрос до 54,6 пункта.
 
Пара доллар США/швейцарский франк снизилась до 0,9121, а пара доллар США/канадский доллар – до 0,7175.
 
Биткоин снизился в цене более чем на 10%, до 36 000 долларов.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566626/
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Пара доллар США/японская иена упала ниже 114,00, биткоин подешевел на 10%

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 08:01   Ведущие фондовые индексы США в пятницу не сумели преодолеть давление со стороны продавцов и потеряли более 1%. Nasdaq 100 снизился на 408,06 пункта, или на 2,75%, до 14438, S&P 500 – на 84,79 пункта, или на 1,89%, до 4397, а Dow Jones Industrial Average – на 450,02 пункта, или на 1,3%, до 34265.
 
Все три этих индекса уже опустились ниже своих скользящих средних за 200 периодов на фоне роста ожиданий относительно того, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки уже в марте. Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США упала еще на 3,7 базисного пункта, до 1,767%.
 
В США индекс опережающих индикаторов Conference Board в декабре вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем (как и ожидалось).
 
Европейские фондовые рынки также закрылись снижением. DAX 40 упал на 1,94%, CAC 40 – на 1,75%, а FTSE 100 – на 1,20%.
 
Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,8 доллара, до 84,78 доллара за баррель.
 
Золото упало в цене на 5 долларов, до 1833 долларов за унцию.
 
Индекс доллара оставался относительно стабильным, на уровне 95,63.
 
Пара евро/доллар США выросла до 1,1344. Согласно официальным данным, индекс потребительского доверия еврозоны в январе составил -8,5 пункта (против прогноза -9,0).
 
Пара британский фунт/доллар США упала до 1,3556. Розничные продажи Великобритании в декабре снизились на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как ожидалось их снижение на 0,6%. Индекс потребительского доверия, рассчитываемый GfK, в январе составил -19 пунктов (против прогноза -15).
 
Пара австралийский доллар/доллар США опустилась до 0,7175. Рассчитываемый Markit индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Австралии в январе снизился до 55,3 пункта.
 
Пара доллар США/японская иена упала до 113,66. Японский производственный PMI, рассчитываемый Jibun Bank, в январе подрос до 54,6 пункта.
 
Пара доллар США/швейцарский франк снизилась до 0,9121, а пара доллар США/канадский доллар – до 0,7175.
 
Биткоин снизился в цене более чем на 10%, до 36 000 долларов.
 


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