Рубль продолжает укрепляться на дорожающей нефти

Курс рубля продолжает расти и против доллара, и по отношению к евро, на дорожающей нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже.



Курс доллара расчетами "завтра" к 10.31 мск снижается на 26 копеек, до 77,17 рубля, курс евро – на 46 копеек, до 87,41 рубля.



Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,63%, до 87,63 доллара за баррель.



"Сегодня формируется благоприятный фон для восстановления национальной валюты: фьючерсы на индексы США демонстрируют уверенный рост, нефть торгуется в плюсе. Отметим, что рубль технически смотрится заметно перепроданным относительно других ключевых валют развивающихся стран", - комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.



В понедельник он ожидает возвращения пары "доллар-рубль" в диапазон 76-77 рублей, с тяготением к его нижней границы при поддержке дорогой нефти и стабилизации внешнего фона при отсутствия негативных внешнеполитических новостей.



"Курс доллара выглядит явно завышенным, учитывая высокие сырьевые цены. Так, цена Brent в рублях за счет слабости курса пары "доллар-рубль" поднялась на новые исторические максимумы (6850 рублей)", - добавляет Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".



Елена Лыкова

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