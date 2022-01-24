О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 24 января 2022 года, понедельник , 12:18:28 мск
Нефть, Brent: $87.79 0
Валюта:    76.69 0    86.91 0
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

Сенат 27 января рассмотрит отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе

Анонсы
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 11:26    Необходимые изменения были внесены депутатами нижней палаты парламента в законы о первом президенте, о Совбезе и об Ассамблее народа Казахстана
 
Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на ближайшем заседании 27 января планирует рассмотреть внесение поправок в действующее законодательство, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа.
 
19 января соответствующие поправки одобрили депутаты Мажилиса - нижней палаты парламента. "[27 января на заседании Сената] будет рассмотрен проект конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан" и законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан", - говорится в сообщении верхней палаты по итогам заседания ее бюро.
 
Указанные проекты законов предполагают исключение из действующего законодательства положений, согласно которым за Назарбаевым закреплялось право пожизненно возглавлять Совбез и АНК. Необходимые изменения были внесены депутатами Мажилиса в законы о первом президенте, о Совете безопасности и об Ассамблее народа Казахстана. Корректировки касаются того, что Совбез и АНК теперь будет возглавлять действующий президент страны.
 
Все перечисленные новшества включены в одобренные ранее нижней палатой парламента законопроекты о внесении изменений в законы о выборах и о политических партиях. Документы уже поступили на рассмотрение в Сенат, после чего их должен будет подписать глава государства.
 
При этом за Назарбаевым сохраняется право в том числе выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов, а также входить в состав Конституционного совета.
 

О первом президенте
 
Назарбаев, которому в июле 2021 года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (1991-2019). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").
 
В апреле 2021 год Назарбаев принял решение передать Токаеву полномочия руководителя АНК, которую он возглавлял с марта 1995 года. По итогам прошедшего в ноябре 2021 года расширенного заседания политического совета партии "Нур Отан" стало известно о решении Назарбаева передать полномочия председателя партии Токаеву. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относятся к компетенции съезда политического объединения. Внеочередной съезд партии пройдет 28 января в онлайн-формате.
 
В опубликованном 18 января обращении к согражданам Назарбаев заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совета безопасности и в скором времени будет избран председателем партии "Нур Отан".Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566654/
Курс евро поднялся выше 88 рублейЦена газа в Европе растет на 7%
Просмотров: 61

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

24.01.22
Исполком ВОЗ рассмотрит кандидатуру Гебрейесуса на пост гендиректора на новые пять лет
21.01.22
СМИ: эстафета олимпийского огня пройдет в Пекине со 2 по 4 февраля
21.01.22
Axiom Space наметила на 31 марта первый полет полностью коммерческого экипажа к МКС
21.01.22
Давосский форум пройдет в конце мая
20.01.22
Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США за неделю до 220 тыс.
20.01.22
Всероссийский урок безопасного интернета для школьников пройдет 24 января
20.01.22
Референдум по изменению Конституции Белоруссии назначен на 27 февраля
20.01.22
Новую банкноту в 100 рублей могут представить в ближайшие месяцы или недели
19.01.22
Перенесенная из-за COVID-19 церемония "Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе
19.01.22
Заливка бетона под энергоблок № 4 АЭС "Аккую" в Турции может начаться в 2022 г.
18.01.22
На МКС на "Прогрессе" отправят белугу, бруснику, икру и другую еду для космонавтов
17.01.22
Европарламент проведет выборы нового спикера
17.01.22
Росстат обнародует первые данные переписи населения РФ в апреле
13.01.22
Сенат США проголосует по законопроекту о санкциях в отношении СП-2 13 января

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Сенат 27 января рассмотрит отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 11:26   Необходимые изменения были внесены депутатами нижней палаты парламента в законы о первом президенте, о Совбезе и об Ассамблее народа Казахстана
 
Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на ближайшем заседании 27 января планирует рассмотреть внесение поправок в действующее законодательство, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа.
 
19 января соответствующие поправки одобрили депутаты Мажилиса - нижней палаты парламента. "[27 января на заседании Сената] будет рассмотрен проект конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан" и законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан", - говорится в сообщении верхней палаты по итогам заседания ее бюро.
 
Указанные проекты законов предполагают исключение из действующего законодательства положений, согласно которым за Назарбаевым закреплялось право пожизненно возглавлять Совбез и АНК. Необходимые изменения были внесены депутатами Мажилиса в законы о первом президенте, о Совете безопасности и об Ассамблее народа Казахстана. Корректировки касаются того, что Совбез и АНК теперь будет возглавлять действующий президент страны.
 
Все перечисленные новшества включены в одобренные ранее нижней палатой парламента законопроекты о внесении изменений в законы о выборах и о политических партиях. Документы уже поступили на рассмотрение в Сенат, после чего их должен будет подписать глава государства.
 
При этом за Назарбаевым сохраняется право в том числе выступать перед парламентом и его палатами, на заседаниях правительства при обсуждении важных для страны вопросов, а также входить в состав Конституционного совета.
 

О первом президенте
 
Назарбаев, которому в июле 2021 года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (1991-2019). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").
 
В апреле 2021 год Назарбаев принял решение передать Токаеву полномочия руководителя АНК, которую он возглавлял с марта 1995 года. По итогам прошедшего в ноябре 2021 года расширенного заседания политического совета партии "Нур Отан" стало известно о решении Назарбаева передать полномочия председателя партии Токаеву. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относятся к компетенции съезда политического объединения. Внеочередной съезд партии пройдет 28 января в онлайн-формате.
 
В опубликованном 18 января обращении к согражданам Назарбаев заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совета безопасности и в скором времени будет избран председателем партии "Нур Отан".
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →