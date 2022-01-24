Драгоценные металлы бросают вызов растущей реальной доходности

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 11:56 Сектор сырьевых товаров уже пять недель торгуется с повышением, а индекс Bloomberg Commodity Index – вблизи семилетнего максимума, достигнутого в октябре 2021 года. Рост обеспечили промышленные металлы, а индекс LMEX – отслеживающий шесть основных контрактов на промышленные металлы, торгуемых в Лондоне, – достиг рекорда, чему способствовали китайские стимулы и снижение мировых запасов. Драгоценные металлы продолжали удивлять рынок: стремительный рост серебра и платины поддержал золото, которое достигло двухмесячного максимума. И это несмотря на препятствия, создаваемые продолжающимся ростом реальной доходности в США, поскольку в ближайшие месяцы рынок ожидает агрессивных действий со стороны ФРС для сдерживания инфляции.



В энергетическом секторе на прошлой неделе наблюдалась смешанная торговля: сырая нефть увеличила недельную серию приростов до пяти, но после достижения нового семилетнего максимума началась фиксация прибыли и консолидация, что потенциально может вызвать краткосрочную и давно назревшую коррекцию. Однако с учетом того, что фундаментальные показатели настолько сильны, риск серьезного отката представляется ограниченным. Природный газ тем временем снижался по обе стороны Атлантики благодаря мягкой погоде в США и высоким объемам поставок СПГ в Европу, что нивелировало риск скачка цен, связанный с агрессивным поведением России на границе с Украиной.







Сельскохозяйственный индекс Bloomberg вырос и достиг самого высокого уровня с 2016 года, причем рост возглавили пшеница, соевые бобы, сахар и хлопок. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго и Париже выросли, поскольку рынок обеспокоен влиянием на поставки усиления напряженности между Россией и Украиной, двумя крупнейшими в мире грузоотправителями этого зерна. Наряду с высоким спросом со стороны таких стран, как Египет, Турция, Алжир, а также Китай, перебои в поставках могут спровоцировать дальнейший скачок цен.



Другие продовольственные товары, такие как сахар и соевые бобы, получают поддержку благодаря росту цен на топливо, поскольку это повышает привлекательность переработки большего количества сельскохозяйственной продукции в биотопливо. После нескольких месяцев спекулятивных продаж со стороны фондов, сокращающих длинные позиции, фьючерс на сахар-сырец, торгуемый в Нью-Йорке, показал самый большой недельный рост с декабря, а фьючерсы на соевое масло в Чикаго и пальмовое масло в Малайзии торгуются вблизи рекордного максимума.



Эти события в сочетании с резким ростом стоимости удобрений привели к тому, что самая высокая за последние 14 лет инфляция продовольственных товаров в ближайшее время не снизится, что создаст дополнительную нагрузку на экономику крупных импортеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В Европе энергетический кризис ведет континент непосредственно к кризису удобрений, когда неутешительно высокие цены или даже отсутствие предложения могут заставить фермеров либо использовать их меньше, что приведет к снижению производства, либо переложить расходы на потребителя. Европа больше всего пострадала от сокращений на заводах по производству удобрений, вызванных ростом цен на газ, который является ключевым сырьем для производственного процесса.







Драгоценные металлы достигли второй подряд недельной прибыли, при этом золото продолжает находить спрос выше $1830, и это несмотря на то, что в пятницу десятилетняя реальная доходность в США выросла до нового максимума цикла на уровне -0,54%. Последнее движение произошло в ответ на то, что рынок, по нашему мнению, ошибочно, оценивает более низкие инфляционные ожидания, полагая, что последовательность повышений ставок, о которых сигнализирует Федеральная резервная система США, будет достаточной для сдерживания инфляции. Все эти события происходят в то время, как короткое покрытие подняло облигации из-за растущего риска на фондовом рынке, а также геополитических опасений в Европе. На прошедшей неделе в сырьевом секторе лидировали серебро и платина, подорожавшие более чем на 7%, поскольку они играли в догонялки с золотом после нескольких недель недостаточной динамики. Золото будет искать поддержку на уровне $1830 и сопротивление на уровне $1850, а затем ноябрьский пик на уровне $1877.



Сектор промышленных металлов подскочил до рекордного уровня на перспективах быстрого сокращения запасов, перебоев в поставках и перспективах китайского стимулирования, что создает потенциал для возобновления роста. Никель снова лидировал, впервые за более чем десятилетие достигнув отметки в $24 000 за тонну, в то время как олово, самый легкий металл в натуральном выражении, установило новый рекордный максимум. Никель, один из нескольких металлов, включая литий и кобальт, жизненно важных для производства батарей в электромобилях, не видел такого уровня дефицита с 2007 года, поскольку запасы на складах бирж в Лондоне и Шанхае, продолжают сокращаться. Кроме того, напряженность вокруг Украины повысила вероятность перебоев с экспортом из России, являющейся крупным производителем никеля наряду с Индонезией.



Медь торгуется в боковом направлении после недавней неудачной попытки роста. Мы сохраняем «бычий» прогноз по меди, обусловленный перспективами роста спроса в направлении электрификации, ограниченными поставками и признаками того, что Китай активизирует свою политику для поддержки замедляющейся экономики, тем самым нивелируя недавние макроэкономические риски, особенно риски, связанные с пошатнувшимся сектором недвижимости Китая.







Месячное ралли сырой нефти показало признаки замедления после того, как нефть марки Brent встретила сопротивление на пути к ключевой цене в 90 долларов за баррель, а также после того, как запасы сырой нефти в США выросли впервые за восемь недель и Белый дом заговорил о перспективе ускоренного высвобождения стратегических запасов. Однако рынок остается очень напряженным, поскольку предложение с трудом поспевает за спросом, который испытывает ограниченное воздействие от роста числа случаев заболевания омикрон по всему миру.



Рынок особенно обеспокоен тем, что группа ОПЕК+, несмотря на сигналы о повышении объемов добычи, не сможет достичь этих целей. В течение нескольких месяцев мы наблюдали невыполнение обязательств со стороны группы, поскольку ежемесячное увеличение добычи на 400 000 баррелей в день не было достигнуто, особенно из-за проблем в Нигерии и Анголе. Однако в последнее время проблемы с добычей привели к тому, что ряд других стран, включая Россию, не достигли своих целевых показателей.



Растущий разрыв между квотами ОПЕК+ на добычу и фактическим производством был основным фактором, а поскольку прогноз указывает на растущий спрос и сокращение свободных мощностей, риск достижения 100-долларовой планки в конце года продолжает расти. Этот риск был отмечен МЭА в последнем отчете о состоянии рынка нефти за январь. В нем группа заявила, что рынок выглядит более жестким, чем считалось ранее, а спрос оказался устойчивым к распространению омикрон-варианта.



Ожидается, что мировой спрос на нефть не достигнет пика в ближайшее время, и это окажет дополнительное давление на имеющиеся свободные мощности, которые уже сокращаются ежемесячно, тем самым повышая риск еще большего роста цен. Это подтверждает наш долгосрочный «бычий» взгляд на нефтяной рынок, поскольку за ним стоят годы недостаточных инвестиций – нефтяные компании будут перенаправлять часть своих уже сокращенных капитальных расходов на производство энергии с низким углеродным следом.





Источник: Saxo Group



В краткосрочной перспективе, как уже говорилось, рынку необходимо закрепить недавние сильные достижения, и с учетом этого появился риск небольшого отката. Нефть Brent, как и WTI, имеет несколько уровней поддержки, первый из которых находится на уровне $85,50, затем на $83, перед первой крупной поддержкой на уровне $81,80, 38,2% коррекции последнего резкого роста. Маловероятный откат такого масштаба, скорее всего, будет воспринят как возможность для получения новых долгосрочных позиций.



Оле Хансен



