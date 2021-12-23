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В СПЧ попросили власти отреагировать на "опасные заявления" Кадырова

Власть
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 12:05    Федеральные власти должны отреагировать на "опасные заявления" главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал террористами члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и потребовал их задержать.
 
Об этом "Интерфаксу" заявил руководитель комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев.
 
"Любые главы регионов могут говорить всё, что угодно, в рамках своих полномочий. Но меня удивляет молчание федеральных властей, и я это расцениваю как некий испуг и нежелание вмешиваться в ситуацию, которая уже зашла слишком далеко", - сказал он.
 
Молчание федеральных властей он считает "очень плохим признаком".
 
"Или это боязнь этого человека и нежелание вмешиваться в ситуацию или это нежелание самим решать вопросы, и они и отдаются в руки таким главам регионов, как Кадыров", - предположил Гусев.
 
По его словам, сейчас сложившаяся ситуация обсуждается внутри СПЧ. Гусев надеется, что последует какая-то реакция.
 
Он считает, что подобные высказывания главы Чечни могут поставить под угрозу здоровье и жизнь Каляпина и Милашиной.
 
"Думаю, что да (могут). Это очень опасные заявления. Особенно от такого человека и такого главы региона. Который чувствует себя абсолютно и безнаказанным, и его никто не останавливает. По крайней мере, нет никаких заявлений со стороны федеральных структур", - сказал Гусев.
 
"Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", - написал Кадыров поздно вечером 23 января в своем телеграм-канале.
 
Бывшего судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева он назвал "настоящим воплощением предательства", который не сумел осудить собственных детей за экстремистские высказывания, поддержал их и сбежал. "Мерзкой семейке Янгулбаевых" он пообещал преследование по закону или уничтожение в случае сопротивления.
 
20 января "Комитет против пыток" (в 2016 году был признан иноагентом, самоликвидировался и теперь работает без образования юридического лица, организацией руководит Каляпин) сообщил, что в Нижнем Новгороде люди машинах с чеченскими номерами, представившись оперативниками, увезли жену Янгулбаева Зарему Мусаеву как свидетеля на допрос в Чечню. Правозащитники отмечали, что Мусаеву увезли без лекарств от диабета, в момент задержания она была без сознания. 21 января омбудсмен Чечни Мансур Солтаев опубликовал видео с задержанной, Мусаева под камеру сказала, что ей дали лекарство и с ней все в порядке.
 
Кадыров сообщил, что Мусаева в Грозном напала на полицейского и "чуть не лишила его глаза", и за это ей уже грозит реальный срок. Он также написал, что один из сыновей Янгулбаевых высказывает угрозы в адрес Кадырова и что все члены этой семьи причастны к "гнусным публикациям" некоего телеграм-канала. Посты об этой семье Кадыров публикует ежедневно, а в ночь на 24 января он выложил якобы слитые записи переговоров Янгулбаевых о получении им помощи от "Комитета против пыток".
 
В 2021 году сын Янгулбаева, правозащитник Абубакар Янгулбаев, который сотрудничает с "Комитетом против пыток", сообщал о пропаже своих родственников в Чечне, а в декабре его самого задерживали и обыскивали
 
23 января бывший судья Янгулбаев с дочерью Алией покинул Россию.
 
В Кремле ситуацию комментировали пока только 21 января. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не уверен в достоверности сообщений СМИ о похищении Мусаевой, и переадресовал все вопросы в полицию.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566660/
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В СПЧ попросили власти отреагировать на "опасные заявления" Кадырова

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 12:05   Федеральные власти должны отреагировать на "опасные заявления" главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал террористами члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и потребовал их задержать.
 
Об этом "Интерфаксу" заявил руководитель комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев.
 
"Любые главы регионов могут говорить всё, что угодно, в рамках своих полномочий. Но меня удивляет молчание федеральных властей, и я это расцениваю как некий испуг и нежелание вмешиваться в ситуацию, которая уже зашла слишком далеко", - сказал он.
 
Молчание федеральных властей он считает "очень плохим признаком".
 
"Или это боязнь этого человека и нежелание вмешиваться в ситуацию или это нежелание самим решать вопросы, и они и отдаются в руки таким главам регионов, как Кадыров", - предположил Гусев.
 
По его словам, сейчас сложившаяся ситуация обсуждается внутри СПЧ. Гусев надеется, что последует какая-то реакция.
 
Он считает, что подобные высказывания главы Чечни могут поставить под угрозу здоровье и жизнь Каляпина и Милашиной.
 
"Думаю, что да (могут). Это очень опасные заявления. Особенно от такого человека и такого главы региона. Который чувствует себя абсолютно и безнаказанным, и его никто не останавливает. По крайней мере, нет никаких заявлений со стороны федеральных структур", - сказал Гусев.
 
"Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", - написал Кадыров поздно вечером 23 января в своем телеграм-канале.
 
Бывшего судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева он назвал "настоящим воплощением предательства", который не сумел осудить собственных детей за экстремистские высказывания, поддержал их и сбежал. "Мерзкой семейке Янгулбаевых" он пообещал преследование по закону или уничтожение в случае сопротивления.
 
20 января "Комитет против пыток" (в 2016 году был признан иноагентом, самоликвидировался и теперь работает без образования юридического лица, организацией руководит Каляпин) сообщил, что в Нижнем Новгороде люди машинах с чеченскими номерами, представившись оперативниками, увезли жену Янгулбаева Зарему Мусаеву как свидетеля на допрос в Чечню. Правозащитники отмечали, что Мусаеву увезли без лекарств от диабета, в момент задержания она была без сознания. 21 января омбудсмен Чечни Мансур Солтаев опубликовал видео с задержанной, Мусаева под камеру сказала, что ей дали лекарство и с ней все в порядке.
 
Кадыров сообщил, что Мусаева в Грозном напала на полицейского и "чуть не лишила его глаза", и за это ей уже грозит реальный срок. Он также написал, что один из сыновей Янгулбаевых высказывает угрозы в адрес Кадырова и что все члены этой семьи причастны к "гнусным публикациям" некоего телеграм-канала. Посты об этой семье Кадыров публикует ежедневно, а в ночь на 24 января он выложил якобы слитые записи переговоров Янгулбаевых о получении им помощи от "Комитета против пыток".
 
В 2021 году сын Янгулбаева, правозащитник Абубакар Янгулбаев, который сотрудничает с "Комитетом против пыток", сообщал о пропаже своих родственников в Чечне, а в декабре его самого задерживали и обыскивали
 
23 января бывший судья Янгулбаев с дочерью Алией покинул Россию.
 
В Кремле ситуацию комментировали пока только 21 января. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не уверен в достоверности сообщений СМИ о похищении Мусаевой, и переадресовал все вопросы в полицию.
 


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