В СПЧ попросили власти отреагировать на "опасные заявления" Кадырова

Федеральные власти должны отреагировать на "опасные заявления" главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал террористами члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и потребовал их задержать.



Об этом "Интерфаксу" заявил руководитель комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев.



"Любые главы регионов могут говорить всё, что угодно, в рамках своих полномочий. Но меня удивляет молчание федеральных властей, и я это расцениваю как некий испуг и нежелание вмешиваться в ситуацию, которая уже зашла слишком далеко", - сказал он.



Молчание федеральных властей он считает "очень плохим признаком".



"Или это боязнь этого человека и нежелание вмешиваться в ситуацию или это нежелание самим решать вопросы, и они и отдаются в руки таким главам регионов, как Кадыров", - предположил Гусев.



По его словам, сейчас сложившаяся ситуация обсуждается внутри СПЧ. Гусев надеется, что последует какая-то реакция.



Он считает, что подобные высказывания главы Чечни могут поставить под угрозу здоровье и жизнь Каляпина и Милашиной.



"Думаю, что да (могут). Это очень опасные заявления. Особенно от такого человека и такого главы региона. Который чувствует себя абсолютно и безнаказанным, и его никто не останавливает. По крайней мере, нет никаких заявлений со стороны федеральных структур", - сказал Гусев.



"Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", - написал Кадыров поздно вечером 23 января в своем телеграм-канале.



Бывшего судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева он назвал "настоящим воплощением предательства", который не сумел осудить собственных детей за экстремистские высказывания, поддержал их и сбежал. "Мерзкой семейке Янгулбаевых" он пообещал преследование по закону или уничтожение в случае сопротивления.



20 января "Комитет против пыток" (в 2016 году был признан иноагентом, самоликвидировался и теперь работает без образования юридического лица, организацией руководит Каляпин) сообщил, что в Нижнем Новгороде люди машинах с чеченскими номерами, представившись оперативниками, увезли жену Янгулбаева Зарему Мусаеву как свидетеля на допрос в Чечню. Правозащитники отмечали, что Мусаеву увезли без лекарств от диабета, в момент задержания она была без сознания. 21 января омбудсмен Чечни Мансур Солтаев опубликовал видео с задержанной, Мусаева под камеру сказала, что ей дали лекарство и с ней все в порядке.



Кадыров сообщил, что Мусаева в Грозном напала на полицейского и "чуть не лишила его глаза", и за это ей уже грозит реальный срок. Он также написал, что один из сыновей Янгулбаевых высказывает угрозы в адрес Кадырова и что все члены этой семьи причастны к "гнусным публикациям" некоего телеграм-канала. Посты об этой семье Кадыров публикует ежедневно, а в ночь на 24 января он выложил якобы слитые записи переговоров Янгулбаевых о получении им помощи от "Комитета против пыток".



В 2021 году сын Янгулбаева, правозащитник Абубакар Янгулбаев, который сотрудничает с "Комитетом против пыток", сообщал о пропаже своих родственников в Чечне, а в декабре его самого задерживали и обыскивали



23 января бывший судья Янгулбаев с дочерью Алией покинул Россию.



В Кремле ситуацию комментировали пока только 21 января. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не уверен в достоверности сообщений СМИ о похищении Мусаевой, и переадресовал все вопросы в полицию.

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