Индекс РТС снижается более чем на 5%
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 12:15 Индекс В 12:20 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 266,2 пункта, а индекс РТС падал до 1 315,32 пункта
Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник падает на 4,37%, до 3 289,04 пункта, долларовый индекс РТС в ходе торгов снизился на 5,38%, до 1 326,42 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:29 мск.
В 12:20 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 266,2 пункта (-5,03%). Индекс РТС падал на 6,17%, до 1 315,32 пункта.
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