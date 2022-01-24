Индекс РТС снижается более чем на 5%

Индекс В 12:20 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 266,2 пункта, а индекс РТС падал до 1 315,32 пункта



Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник падает на 4,37%, до 3 289,04 пункта, долларовый индекс РТС в ходе торгов снизился на 5,38%, до 1 326,42 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:29 мск.



В 12:20 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 266,2 пункта (-5,03%). Индекс РТС падал на 6,17%, до 1 315,32 пункта.

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