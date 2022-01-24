Цены фьючерсов на газ в Европе подбираются к отметке в $1000, растут до 8%

Цены фьючерсов на газ в Европе колеблются в диапазоне 923-997 долларов за тысячу кубометров, демонстрируя рост до 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.



Торговая сессия на площадке ICE Futures открылась на уровне расчётной цены пятницы: стоимость февральских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, составила 923 доллара, а через несколько минут резко подскочила почти до 990 долларов​​​. Ненадолго снизив темп, котировки вскоре вновь перешли к ускоренному росту, в 11.00 локальный максимум составил 996,7 доллара, что на 8% выше расчётной цены пятницы — 922,8 доллара. Котировки после этого опускались почти до 950 долларов.



Цены на газ на прошлой неделе колебались в диапазоне 820-1070 долларов и в целом снижались к ценам начала года, когда котировки превышали 1200 долларов. Средняя расчётная цена газа на ICE, по расчётам РИА Новости, в первую неделю 2022 года чуть превысила 1040 долларов, во вторую снизилась почти до 970 долларов, а в третью — примерно до 900 долларов.



Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.



Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.



Ситуация на газовом рынке в Европе остаётся сложной: цены по-прежнему в несколько раз выше средних на январь, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за многие годы уровне, зима продолжается и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.

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