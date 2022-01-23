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Летающему автомобилю AirCar официально разрешили перелеты

Технологии
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 13:14    Словацкий аэромобиль под названием AirCar первым получил сертификат, разрешающий полеты
 
Словацкая фирма Klein Vision получила от местных властей официальный сертификат, который позволяет их аэромобилю под названием AirCar совершать перелеты. Об этом сообщает Carscoops. По словам главы компании Стефана Кляйна, этот документ позволит им в скором будущем запустить новинку в серийное производство.
 
«Сертификация AirCar открывает двери для массового производства летающих автомобилей. Это поможет нам наконец-то кардинально изменить концепцию путешествий на средние расстояния», — подчеркнул топ-менеджер.
 
Первый рабочий прототип AirCar оснащен 160-сильным мотором BMW с винтом фиксированного шага, который позволяет развивать крейсерскую скорость в 190 км/ч на высоте до 2500 метров. Для экстренных ситуаций предусмотрен аварийный баллистический парашют. В компании утверждают, что на разработку AirCar потребовалось около двух лет и менее 2 млн евро.
 

 
Впрочем, словаки уже готовят новый предсерийный прототип с 300-сильным двигателем, который позволит развивать скорость до 300 км/ч в воздухе. Дальность полета составит около 1000 километров. Сроки начала продаж и стоимость AirCar пока не называют.
 
Дмитрий АлександровПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566669/
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Летающему автомобилю AirCar официально разрешили перелеты

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 13:14   Словацкий аэромобиль под названием AirCar первым получил сертификат, разрешающий полеты
 
Словацкая фирма Klein Vision получила от местных властей официальный сертификат, который позволяет их аэромобилю под названием AirCar совершать перелеты. Об этом сообщает Carscoops. По словам главы компании Стефана Кляйна, этот документ позволит им в скором будущем запустить новинку в серийное производство.
 
«Сертификация AirCar открывает двери для массового производства летающих автомобилей. Это поможет нам наконец-то кардинально изменить концепцию путешествий на средние расстояния», — подчеркнул топ-менеджер.
 
Первый рабочий прототип AirCar оснащен 160-сильным мотором BMW с винтом фиксированного шага, который позволяет развивать крейсерскую скорость в 190 км/ч на высоте до 2500 метров. Для экстренных ситуаций предусмотрен аварийный баллистический парашют. В компании утверждают, что на разработку AirCar потребовалось около двух лет и менее 2 млн евро.
 

 
Впрочем, словаки уже готовят новый предсерийный прототип с 300-сильным двигателем, который позволит развивать скорость до 300 км/ч в воздухе. Дальность полета составит около 1000 километров. Сроки начала продаж и стоимость AirCar пока не называют.
 
Дмитрий Александров
 


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