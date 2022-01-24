Индекс РТС опустился ниже 1300 пунктов впервые с 1 декабря 2020 года.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с декабря 2020 года - данные торгов.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566676/
Источник: ТАСС
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«Нефть России», 24.01.22, Москва, 14:04 Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с декабря 2020 года
Индекс РТС опустился ниже 1300 пунктов впервые с 1 декабря 2020 года.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с декабря 2020 года - данные торгов.