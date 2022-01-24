Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с декабря 2020 года



Индекс РТС опустился ниже 1300 пунктов впервые с 1 декабря 2020 года.



Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с декабря 2020 года - данные торгов.

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