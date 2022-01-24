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Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов, обновив минимум с 1 декабря 2020 года

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 14:17    Индекс РТС днем в понедельник упал ниже рубежа 1300 пунктов, обновив минимум с 1 декабря 2020 года на фоне массированных распродаж из-за геополитической напряженности и на фоне негативной динамики фондовой Европы; лидируют в падении акции финансовых компаний.
 
К 13:43 индекс МосБиржи составил 3224,24 пункта (-6,3%) - минимум с декабря 2020 года, индекс РТС - 1294,84 пункта (-7,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 13,1%.
 
Подешевели расписки OZON (-13,1%), акции "Яндекса" (-11,6%), ВТБ (-9,4%), АФК "Система" (-9,2%), "Газпрома" (-8,6%), "АЛРОСА" (-8,5%), расписки TCS Group (-8,3%), бумаги UC Rusal (-8%), Сбербанка (-7% и -7,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (-6,9%), "ММК" (-6,8%), "Татнефти" (-6,7%), "Интер РАО" (-6,7%), Polymetal (-6,4%), "Сургутнефтегаза" (-6,3%), "Норникеля" (-6,2%), "Аэрофлота" (-6,1%), "Роснефти" (-5,1%), "РусГидро" (-5,1%), "НЛМК" (-4,8%), Московской биржи (-4,7%), "Северстали" (-4,7%), "Магнита" (-4,2%), "Газпром нефти" (-4,1%), ПАО "Полюс" (-3,7%), "ЛУКОЙЛа" (-3,4%), "МТС" (-2,9%).
 
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:43 по московскому времени составил 124,13 млрд рублей (из них 35,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 28,23 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,45 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
 
Москва ожидает от американской стороны письменные ответы на свои предложения по гарантиям безопасности в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 
Тем временем, Великобритания начала выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на "рост масштабов угрожающих действий России", сообщается в понедельник на сайте британского правительства. При этом британское посольство на Украине остается открытым и продолжит выполнять необходимую работу, отмечается в сообщении.
 
Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не видит причин для эвакуации дипломатов и их семей из Украины.
 
Накануне Госдепартамент США сообщил, что принял решение сократить численность своего посольства на Украине за счет категории наемных работников, а также членов семей дипперсонала в связи с "военными угрозами" со стороны России. В то же время, как заявила журналистам представитель Госдепа, посольство в Киеве останется открытым, и сокращение численности персонала посольства не является эвакуацией.
 
Тем временем, НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу.
 
"Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566679/
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Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов, обновив минимум с 1 декабря 2020 года

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 14:17   Индекс РТС днем в понедельник упал ниже рубежа 1300 пунктов, обновив минимум с 1 декабря 2020 года на фоне массированных распродаж из-за геополитической напряженности и на фоне негативной динамики фондовой Европы; лидируют в падении акции финансовых компаний.
 
К 13:43 индекс МосБиржи составил 3224,24 пункта (-6,3%) - минимум с декабря 2020 года, индекс РТС - 1294,84 пункта (-7,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 13,1%.
 
Подешевели расписки OZON (-13,1%), акции "Яндекса" (-11,6%), ВТБ (-9,4%), АФК "Система" (-9,2%), "Газпрома" (-8,6%), "АЛРОСА" (-8,5%), расписки TCS Group (-8,3%), бумаги UC Rusal (-8%), Сбербанка (-7% и -7,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (-6,9%), "ММК" (-6,8%), "Татнефти" (-6,7%), "Интер РАО" (-6,7%), Polymetal (-6,4%), "Сургутнефтегаза" (-6,3%), "Норникеля" (-6,2%), "Аэрофлота" (-6,1%), "Роснефти" (-5,1%), "РусГидро" (-5,1%), "НЛМК" (-4,8%), Московской биржи (-4,7%), "Северстали" (-4,7%), "Магнита" (-4,2%), "Газпром нефти" (-4,1%), ПАО "Полюс" (-3,7%), "ЛУКОЙЛа" (-3,4%), "МТС" (-2,9%).
 
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:43 по московскому времени составил 124,13 млрд рублей (из них 35,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 28,23 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,45 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
 
Москва ожидает от американской стороны письменные ответы на свои предложения по гарантиям безопасности в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 
Тем временем, Великобритания начала выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на "рост масштабов угрожающих действий России", сообщается в понедельник на сайте британского правительства. При этом британское посольство на Украине остается открытым и продолжит выполнять необходимую работу, отмечается в сообщении.
 
Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не видит причин для эвакуации дипломатов и их семей из Украины.
 
Накануне Госдепартамент США сообщил, что принял решение сократить численность своего посольства на Украине за счет категории наемных работников, а также членов семей дипперсонала в связи с "военными угрозами" со стороны России. В то же время, как заявила журналистам представитель Госдепа, посольство в Киеве останется открытым, и сокращение численности персонала посольства не является эвакуацией.
 
Тем временем, НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу.
 
"Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.
 


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