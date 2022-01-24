Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года

Евро поднялся выше 89 рублей впервые с 20 июля 20221 года



Курс рубля быстро снижается к бивалютной корзине на "Московской бирже" в понедельник днем. Евро подорожал выше 89 рублей впервые с 20 июля 2021 года, доллар достиг 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года.



К 13:50 по московскому времени евро дорожал на 1,1425 рубля к уровню закрытия пятницы и составлял 89,01 рубля. Доллар дорожал на 1,235 рубля, до 78,66 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) дорожала на 1,19 рубля - до 83,32 рубля. Доллар США чуть позднее поднялся до уровня в 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года.



Индекс РТС к 13:43 упал ниже 1300 пунктов, обновив минимум с 1 декабря 2020 года, индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов, до минимума с 22 декабря 2020 года.



Два часа назад, в 12:06 24 января доллар дорожал на 66 копеек, торгуясь на уровне 78,085 рубля. Евро к этому моменту дорожал на 58,5 копейки, до 88,4525 рубля.



По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на резко ухудшении внешнеполитического фона вокруг России и Украины. НАТО сообщило, что приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу. Внешнеполитические ведомства США и Великобритании, а вслед за ними и Австралии сообщили, что отзовут членов семей дипломатов с Украины.

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