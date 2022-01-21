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"Газпром нефть" перерегистрировала на себя совместное предприятие с Repsol

Газпром
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 14:36    Совместное предприятие "Газпром нефти" и испанской Repsol "Евротэк-Югра" перерегистрировано на российскую компанию, следует из данных ЕГРЮЛ.
 
Как указано в документе, 21 января единственным акционером предприятия стала "Газпромнефть-нефтесервис".
 
"Газпром нефть" в январе сообщила, что в первом квартале 2022 года планирует выкупить доли испанской Repsol в двух совместных предприятиях компаний "Евротэк-Югра" и "АСБ Гео", консолидируя 100% активов. В компании отмечали, что прорабатываются различные сценарии дальнейшего развития этих активов, в том числе с привлечением другого партнера.
 
"Евротэк-Югра" владеет шестью лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в том числе – на разработку месторождений имени Рауля-Юрия Эрвье и имени Белкина. "АСБ Гео" владеет лицензией на геологическое изучение участка "Карабашский-10", также в Югре.
 
О планах Repsol выйти из добычного бизнеса в России, продав "Газпром нефти" доли в своих активах, писала в конце прошлого года газета "Коммерсант". По словам источников издания, "Газпром нефть" консолидирует 100% предприятий, выкупив активы "за символическую цену". Как отмечала газета, решение Repsol обусловлено стратегией на декарбонизацию и невыгодностью бизнеса в России - один из активов компания безуспешно пыталась перевести на налог на дополнительный доход (НДД).Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566685/
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"Газпром нефть" перерегистрировала на себя совместное предприятие с Repsol

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 14:36   Совместное предприятие "Газпром нефти" и испанской Repsol "Евротэк-Югра" перерегистрировано на российскую компанию, следует из данных ЕГРЮЛ.
 
Как указано в документе, 21 января единственным акционером предприятия стала "Газпромнефть-нефтесервис".
 
"Газпром нефть" в январе сообщила, что в первом квартале 2022 года планирует выкупить доли испанской Repsol в двух совместных предприятиях компаний "Евротэк-Югра" и "АСБ Гео", консолидируя 100% активов. В компании отмечали, что прорабатываются различные сценарии дальнейшего развития этих активов, в том числе с привлечением другого партнера.
 
"Евротэк-Югра" владеет шестью лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в том числе – на разработку месторождений имени Рауля-Юрия Эрвье и имени Белкина. "АСБ Гео" владеет лицензией на геологическое изучение участка "Карабашский-10", также в Югре.
 
О планах Repsol выйти из добычного бизнеса в России, продав "Газпром нефти" доли в своих активах, писала в конце прошлого года газета "Коммерсант". По словам источников издания, "Газпром нефть" консолидирует 100% предприятий, выкупив активы "за символическую цену". Как отмечала газета, решение Repsol обусловлено стратегией на декарбонизацию и невыгодностью бизнеса в России - один из активов компания безуспешно пыталась перевести на налог на дополнительный доход (НДД).
 


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