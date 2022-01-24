Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются, предвещая волатильность

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются после тяжелой для рынков недели. Инвесторы говорятся к заседанию ФРС США и выходу отчетности крупных технологических компаний.



Фьючерсы на S&P 500 сегодня повысились на 0,4%. До этого было зафиксировано сильнейшее недельное снижение с марта 2020 года, причем индекс понижался три недели подряд. Фьючерсы на Nasdaq-100 выросли на 0,6%, а на Dow Jones Industrial Average – на 0,2%.



Перед началом сессии акции Tesla, чей отчет ожидается в среду, упали на 3,6%. Акции Moderna и Pfizer тоже теряют более 3%, а бумаги Nvidia – 2,9%.



На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских бумаг опустилась с 1,747% до 1,728%. В этом году доходность растет на фоне снижения цен. Распродажа отразилась на финансовых рынках, сделав невыгодными спекулятивные ставки на акции и криптовалюту, которые росли, пока ФРС в начале пандемии спешила стимулировать экономику.



Сегодня спад продолжается. Биткоин упал на 8,4% с уровня, зафиксированного 22.00 по Гринвичу в пятницу, и торгуется по 33 623 доллара. Паи Cathie Wood's Ark Innovation ETF, сильно выигравшего в 2020 году, на премаркете снизились на 1,9%.



Основной фактор, спровоцировавший снижение акций и рост доходности облигаций, – это ожидающееся многократное повышение ставок ФРС в 2022 году в целях сдерживания инфляции, подобной которой не было 40 лет. Во вторник центробанк должен открыть двухдневное заседание. В среду председатель Джером Пауэлл, предположительно, заявит о вероятности повышения ставок в марте.



Как считает Лин Грэм-Тейлор, старший стратег по ставкам из Rabobank, центробанк опасается, что быстрый рост потребительских цен будет сам себя подстегивать за счет ожиданий усиления инфляции. "Он обсуждает активное ужесточение мер, чтобы это преодолеть", – добавил он.



По мнению стратега, инфляция в этом году сократится, а ФРС не станет повышать ставки так много раз, как ожидает рынок, и доходность 10-летних гособлигаций снизится.



Сезон отчетности продолжается. Сегодня ожидаются результаты Halliburton, International Business Machines и Steel Dynamics, а в течение недели – отчеты General Electric, Microsoft, Apple и Tesla. Уже известны результаты примерно пятой части компаний S&P 500, и, согласно FactSet, у 82% они превзошли оценки аналитиков.



Цены на нефть противились недавнему давлению на рынки и с начала декабря росли, но сегодня снижаются. Фьючерсы на Brent, международный ориентир, подешевели на 0,3% до 87,70 доллара за баррель.



Мировые фондовые индексы откатились, следуя за Уолл-стрит. Stoxx Europe 600 теряет 2,4% под давлением акций компаний из сфер путешествий, отдыха, строительства и технологий.



Однако акции Unilever подскочили на 6,2%. Появились сообщения, что хедж-фонд Trian Fund Management приобрел долю в этом производители упакованных продуктов питания и потребительских товаров на фоне его неудачной попытки купить бизнес GlaxoSmithKline. Акции Vodafone Group набрали 4,7% в свете сообщения Reuters о переговорах компании с Iliad насчет объединения итальянских операций.



Акции французского автопроизводителя Renault выросли на 2,5%. Перед этим Reuters сообщило, что Renault, Nissan Motor и Mitsubishi Motors намерены утроить инвестиции в совместную разработку электромобилей.



В Азии сессия прошла неоднородно. Перспектива повышения ставок в США подтолкнула инвесторов к переоценке быстро растущих технологических компаний. Гонконгский Hang Seng потерял 1,2%, китайский Shanghai Composite не изменился, а японский Nikkei 225 прибавил 0,2%.



Акции китайских интернет-компаний оказались под давлением. Акции Alibaba Group и JD.com в Гонконге упали на 6,3% и 5,6% соответственно.



Однако Франк Бензимра, директор Societe Generale по стратегии в Азии, отметил, что инвесторы возвращаются в пострадавший китайский интернет-сектор, поскольку их привлекают сравнительно низкие оценки и изменение нормативной среды. "Кажется, сейчас регулирование несколько стабилизировалось. Недавние новости не были для китайского интернет-сектора исключительно негативными", – сказал он.



Rebecca Feng, Joe Wallace

Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566686/

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ