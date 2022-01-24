Песков назвал фейковой истерией материалы о сокращении поставок газа в ЕС в случае санкций

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия даже в самые нелегкие моменты отношений с Западом "была надежным гарантом энергетической безопасности Европы"



Публикации о том, что Россия якобы может сократить поставки газа в Европу в случае санкций, являются блестящим примером фейковой истерии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Это еще один блестящий пример фейковой истерии. Истерии, которая конструируется за счет разных фейковых и провокационных вбросов", - констатировал он.



Представитель Кремля подчеркнул, что Россия даже в самые нелегкие моменты отношений с Западом "была надежным гарантом энергетической безопасности Европы". "И в самые нелегкие моменты противостояния между Востоком и Западом Россия безупречно выполняла свои контрактные обязательства", - напомнил он.



Отвечая на вопрос, продолжит ли Москва вести себя таким образом в случае новых санкций, Песков подтвердил: "Россия ни разу не давала никому повода усомниться в своей надежности".



Кроме того, отметил пресс-секретарь главы государства, Кремль не намерен комментировать утверждения МИД Великобритании о том, что Россия якобы планирует посадить в Киеве "марионеточное правительство". "Это к той самой истерике, украшенной фейками", - пояснил Песков.



Как сообщила газета Times со ссылкой на источники в кабмине Соединенного Королевства, британские власти опасаются, что применение жестких экономических санкций против России спровоцирует Москву на ответные меры, которые будут включать в себя сокращение поставок газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в регионе. При этом сама Великобритания больше пострадает не столько из-за возможного сокращения поставок российского газа, доля которого в стране составляет лишь 3%, а из-за неминуемого при таком сценарии роста цен на сырье.

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