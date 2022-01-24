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Рынок трещит по швам

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 18:44    На российский рынок паника пришла всерьез и надолго - на площадке главными остаются «медведи», которые тянут рынок вниз. Ключевым поводом для столь мощных распродаж стала эскалация геополитических рисков: НАТО мобилизует свои войска в ответ на предположение, что Россия стягивает силы к границе с Украиной. Пока все эти риски лежат исключительно в плоскости теории, но и в таком виде они безумно пугают инвесторов.
 
Основной вопрос сейчас заключается в том, как долго могут продлиться продажи и куда они в конечном счете приведут. Пока рынком правят эмоции, движения останутся хаотичными. Биржи могут падать и день, и два, и пару недель. Уже ясно, что этот январь забудется нескоро. Остановить распродажу могут дипломаты, они же могут ее и усилить.
 
Индекс МосБиржи упал до 3223 пунктов. Рублевый индекс может слабеть к 3200, под этой целью находится отметка в 3150. Индекс РТС провалился к 1281 пункту - это минимум с 1 декабря 2020 года.
 
Рынок в буквальном смысле трещит по швам. В фаворитах снижения сегодня отметились «Дагестанэнергосбыт», «ДЭК», «Мечел», акции «Самолета» и расписки VK, а также бумаги «Аэрофлота» и «Системы». Лучше рынка, как ни странно, выглядят бумаги «РусГидро», «МТС» и «МосБиржи».
 
В плюсе остались акции «ЛСР» и «Акрона».
 
Корпоративных идей сейчас нет, стратегических планов - тоже. Очень многих инвесторов «выносит» по margin call, кому-то позиции закрывают принудительно. Похоже, из огромного количества инвестиционных счетов, открытых за прошлый год на Московской бирже, инвесторы формируются только сейчас.
 
Доллар США вырос к 79,05 руб., следующая цель - 80,00 руб. «Сотни» за доллар пока не ждем. Евро стоит 89,40 руб. и может стремиться к 90,0.
 
Американский фондовый рынок сегодня открылся в минорном настроении, инвесторы также увлеклись продажами в ожидании заседания ФРС на этой неделе.
 
Анна БодроваПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566695/
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Рынок трещит по швам

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 18:44   На российский рынок паника пришла всерьез и надолго - на площадке главными остаются «медведи», которые тянут рынок вниз. Ключевым поводом для столь мощных распродаж стала эскалация геополитических рисков: НАТО мобилизует свои войска в ответ на предположение, что Россия стягивает силы к границе с Украиной. Пока все эти риски лежат исключительно в плоскости теории, но и в таком виде они безумно пугают инвесторов.
 
Основной вопрос сейчас заключается в том, как долго могут продлиться продажи и куда они в конечном счете приведут. Пока рынком правят эмоции, движения останутся хаотичными. Биржи могут падать и день, и два, и пару недель. Уже ясно, что этот январь забудется нескоро. Остановить распродажу могут дипломаты, они же могут ее и усилить.
 
Индекс МосБиржи упал до 3223 пунктов. Рублевый индекс может слабеть к 3200, под этой целью находится отметка в 3150. Индекс РТС провалился к 1281 пункту - это минимум с 1 декабря 2020 года.
 
Рынок в буквальном смысле трещит по швам. В фаворитах снижения сегодня отметились «Дагестанэнергосбыт», «ДЭК», «Мечел», акции «Самолета» и расписки VK, а также бумаги «Аэрофлота» и «Системы». Лучше рынка, как ни странно, выглядят бумаги «РусГидро», «МТС» и «МосБиржи».
 
В плюсе остались акции «ЛСР» и «Акрона».
 
Корпоративных идей сейчас нет, стратегических планов - тоже. Очень многих инвесторов «выносит» по margin call, кому-то позиции закрывают принудительно. Похоже, из огромного количества инвестиционных счетов, открытых за прошлый год на Московской бирже, инвесторы формируются только сейчас.
 
Доллар США вырос к 79,05 руб., следующая цель - 80,00 руб. «Сотни» за доллар пока не ждем. Евро стоит 89,40 руб. и может стремиться к 90,0.
 
Американский фондовый рынок сегодня открылся в минорном настроении, инвесторы также увлеклись продажами в ожидании заседания ФРС на этой неделе.
 
Анна Бодрова
 


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