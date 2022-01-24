Рынок трещит по швам

Основной вопрос сейчас заключается в том, как долго могут продлиться продажи и куда они в конечном счете приведут. Пока рынком правят эмоции, движения останутся хаотичными. Биржи могут падать и день, и два, и пару недель. Уже ясно, что этот январь забудется нескоро. Остановить распродажу могут дипломаты, они же могут ее и усилить.
Индекс МосБиржи упал до 3223 пунктов. Рублевый индекс может слабеть к 3200, под этой целью находится отметка в 3150. Индекс РТС провалился к 1281 пункту - это минимум с 1 декабря 2020 года.
Рынок в буквальном смысле трещит по швам. В фаворитах снижения сегодня отметились «Дагестанэнергосбыт», «ДЭК», «Мечел», акции «Самолета» и расписки VK, а также бумаги «Аэрофлота» и «Системы». Лучше рынка, как ни странно, выглядят бумаги «РусГидро», «МТС» и «МосБиржи».
В плюсе остались акции «ЛСР» и «Акрона».
Корпоративных идей сейчас нет, стратегических планов - тоже. Очень многих инвесторов «выносит» по margin call, кому-то позиции закрывают принудительно. Похоже, из огромного количества инвестиционных счетов, открытых за прошлый год на Московской бирже, инвесторы формируются только сейчас.
Доллар США вырос к 79,05 руб., следующая цель - 80,00 руб. «Сотни» за доллар пока не ждем. Евро стоит 89,40 руб. и может стремиться к 90,0.
Американский фондовый рынок сегодня открылся в минорном настроении, инвесторы также увлеклись продажами в ожидании заседания ФРС на этой неделе.
Анна БодроваПодробнее читайте на https://oilru.com/news/566695/