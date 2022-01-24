Нефть Brent подешевела до $85,64 за баррель на фоне укрепления доллара

Цены на нефть снижаются вечером в понедельник из-за укрепления доллара на фоне геополитической напряженности вокруг Украины.



Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 по Москве подешевели на $2,25 (2,56%) - до $85,64 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $2,55 (3%) – до $82,59 за баррель.



Доллар США продолжает укрепляться по отношению к основным валютам в ходе торгов в понедельник за счет спроса на защитные активы, а также в ожидании итогов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Как ожидается, Федрезерв подготовит почву для мартовского повышения ставки.



Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет на 0,45%, более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,38%. Дорогой доллар снижает инвестиционную привлекательность нефти для держателей других валют.



В то же время инвесторы обеспокоены по поводу возможных перебоев поставок из России и с Ближнего Востока.



Госдепартамент США накануне распорядился эвакуировать семьи дипломатов, находящихся в Киеве, и не рекомендовал совершать поездки в Россию в условиях напряженной ситуации на границе с Россией. Вашингтон также угрожает жесткими санкциями в случае, если РФ нападет на Украину.



Тем временем войска ОАЭ в понедельник разрушили пусковую площадку, откуда ранее йеменские повстанцы запустили по Абу-Даби две баллистические ракеты, впоследствии перехваченные, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на Минобороны ОАЭ.



"Дальнейшая эскалация конфликта на Украине и тревожная ситуация на Ближнем Востоке оправдывают премию за риск к нефтяным котировкам, поскольку вовлеченные страны, Россия и ОАЭ, являются важными членами ОПЕК+. А расширенный картель и так не может достичь согласованного уровня добычи", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

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