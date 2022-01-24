Цены евробондов РФ вновь заметно упали на фоне геополитических рисков

Котировки российских еврооблигаций в понедельник вновь заметно упали на фоне сохраняющихся геополитических рисков. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) достигла 240 базисных пунктов против 207 пунктов в конце прошлой недели.



Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 по московскому времени снизилась на 135 базисных пунктов по отношению к закрытию пятницы и составила 108,43% от номинала, что соответствует доходности 3,825% годовых (рост на 53 базисных пункта к предыдущему дню).



При этом большинство евробондов emerging markets также находится под давлением из-за ожиданий скорого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, но снижение их цен относительно небольшое.



Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 5 базисных пунктов и составила 103,21% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта, до 1,085% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился за день на 55,5 пункта, составив 274 базисных пункта.



Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 435 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 118,3% от номинала (доходность выросла на 27,5 базисного пункта - до 4,54% годовых). В свою очередь, еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 450 базисных пунктов, опустившись до 112,4% от номинала (доходность выросла на 31 пункт и составила 4,67% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 130 базисных пунктов, до 102,48% от номинала (доходность выросла на 32 базисных пункта, до 4,12% годовых), с погашением в 2023 году - на 11 базисных пунктов, до 103,78% от номинала (доходность выросла на 6,5 базисного пункта, до 2,5% годовых).



Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 487 базисных пунктов, подешевев до 108,31% от номинала (доходность выросла на 30 базисных пунктов и составила 4,69% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 146 базисных пунктов, до 100,19% от номинала (доходность выросла на 38 базисных пунктов - до 4,27% годовых).



"Ситуация в целом остается нестабильной. Но в любой момент при поступлении позитивных новостей на геополитическую тематику рынок может очень резко отскочить вверх. Активность торгов что сейчас, что в случае отскока, скорее всего, остается невысокой. Инвесторы просто переставляют котировки, учитывая рост страновых рисков. Но как только геополитическая напряженность пойдет на спад, мы можем увидеть такой же заметный рост цен без особых объемов. Помимо геополитики, негативное влияние практически на все облигации развивающихся стран оказывают опасения скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

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