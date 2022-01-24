Нефтяные фьючерсы: Котировки упали на фоне общей динамики рискованных активов

Фьючерсы на нефть в понедельник снизились в цене на фоне общих продаж на рынках рискованных активов. Котировки продолжают падать после роста на прошлой неделе до более чем 7-летнего максимума.



Вместе с тем, нефть все еще получает поддержку на фоне опасений относительно возможных перебоев с поставками. Трейдеры следят за ростом напряженности вокруг Украины и за ракетными атаками йеменских повстанцев-хуситов на объекты в ОАЭ.



"Хотя фундаментальные и политические факторы по-прежнему позитивны для цен на нефть, в понедельник они, похоже, уходят на второй план по отношению к (общей) динамике (финансовых) рынков", - отмечает Колин Чешински, главный рыночный стратег-аналитик SIA Wealth Management.



"На прошлой неделе нефть стала технически перекупленной, и ожидалась коррекция, которая и началась, - говорит Чешински. - Катализатором, похоже, стал общий отток капитала из фондовых и сырьевых рынков в такие защитные инструменты как гособлигации и золото".



В понедельник основные американские фондовые индексы резко снизились в преддверии заседания руководства ФРС и публикации финотчетов ряда компаний.



Мартовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX торговались с понижением на 1,91 доллара, или на 2,3%, по 83,23 доллара за баррель. Мартовские контракты на нефть Brent подешевели на 1,70 доллара, или на 1,9%, до 86,19 доллара за баррель. В пятницу и нефть Brent, и нефть WTI подешевели, однако оба сорта нефти продемонстрировали повышение пятую неделю подряд, завершив торги в среду на 7-летних максимумах.



В то же время "дальнейшая эскалация конфликта вокруг Украины и хрупкая ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке оправдывают премию за риск в нефтяных ценах, поскольку Россия и ОАЭ - важные члены альянса ОПЕК+. Кроме того, картелю и его союзникам сложно нарастить добычу до оговоренных уровней", - отмечает Карстен Фритш, аналитик Commerzbank.



Госдепартамент США на выходных предписал семьям американских дипломатов на Украине покинуть страну на фоне усиления обеспокоенности относительно возможного вторжения российских войск. Кроме того, США угрожают санкциями в отношении Москвы в случае агрессии против Украины. НАТО приводит свои войска в состояние готовности и направляет корабли и истребители в Восточную Европу.



Между тем власти ОАЭ заявили о перехвате двух баллистических ракет, выпущенных в сторону столицы страны Абу-Даби. В обострении ситуации на Ближнем Востоке обвиняются повстанцы-хуситы. На прошлой неделе цены на нефть выросли после того, как хуситы, поддерживаемые Ираном, взяли на себя ответственность за нападение на объекты нефтяной инфраструктуры в Абу-Даби. В результате атаки погибли три человека.



Февральские фьючерсы на бензин на NYMEX подешевели на 1,5% до 2,405 доллара за галлон, а февральские контракты на печное топливо снизились в цене на 1,5% до 2,651 доллара за галлон.



Февральские фьючерсы на природный газ выросли в цене на 0,2% до 4,007 доллара за млн БТЕ.



Myra P. Saefong, William Watts

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ