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Скачки в рубле сохранятся до официальных ответов США на предложения РФ

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 19:32    Курс рубля сейчас очень волатилен и пока говорить о каких-то ценовых ориентирах довольно тяжело - российская валюта будет находиться в "подвешенном" состоянии до получения ответов США на предложения РФ, заявил РИА Новости президент российского подразделения Международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
 
"Курс рубля очень волатилен сейчас… говорить о каких-то ценовых ориентирах в рубле довольно тяжело с учетом того, что мы делаем легко по несколько процентов в день. Очевидно, что всю неделю мы (валютный рынок – ред.) будем находиться в подвешенном состоянии, пока не будут получены письменные ответы американской администрации на российские предложения", - сказал Романчук.
 
"Все это будет проходить под знаком вероятности российского вторжения, несмотря на то, что российские официальные лица это опровергают. Если не будет каких-то движений войск, которые реально бы подтверждали деэскалацию, то динамика в рубле будет продолжаться примерно, как это происходит сейчас", - продолжил он.
 
Романчук заметил, что каких-то суперновостей, которые являлись бы прямой причиной резкого снижения курса рубля, можно сказать, нет: идут высказывания от разных лиц по поводу одного и того же – результатов переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Единственный фактор, который еще в пятницу провоцировал распродажу на российском фондовом и валютном рынках – что начались реальные действия, которые пока заключаются в том, что эвакуируются семьи дипломатов ряда стран из Киева, указал эксперт.
 
"Подобного рода сюжеты закрепляют в массовом информационном пространстве идею российского вторжения на Украину, хотя российские власти продолжают отрицать, и, скорее всего, его и не случится. Но уровень истерики и паники на эту тему достаточно большой. Это показывает не столько сам валютный рынок, сколько его синхронность с фондовым рынком", - обращает внимание он.
 
"Единственное, я хочу еще уточнить: нефть и западные рынки стали также вечером падать, так что эффект (приостановки покупок валюты на рынке - ред,) ЦБ на сегодня нивелировался. Доллар снова выше 79,3 рубля и евро почти 89,8 рубля. До смены тренда нужно чтобы перестала действовать причина ослабления - раскрутка политической эскалации", - резюмировал Романчук. По его оценке, если поступят четкие сигналы, что паника беспочвенная, курс вполне может укрепиться вплоть до 75 рублей за доллар в ближайшие дни.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566700/
Нефтяные фьючерсы: Котировки упали на фоне общей динамики рискованных активов
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Скачки в рубле сохранятся до официальных ответов США на предложения РФ

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 19:32   Курс рубля сейчас очень волатилен и пока говорить о каких-то ценовых ориентирах довольно тяжело - российская валюта будет находиться в "подвешенном" состоянии до получения ответов США на предложения РФ, заявил РИА Новости президент российского подразделения Международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
 
"Курс рубля очень волатилен сейчас… говорить о каких-то ценовых ориентирах в рубле довольно тяжело с учетом того, что мы делаем легко по несколько процентов в день. Очевидно, что всю неделю мы (валютный рынок – ред.) будем находиться в подвешенном состоянии, пока не будут получены письменные ответы американской администрации на российские предложения", - сказал Романчук.
 
"Все это будет проходить под знаком вероятности российского вторжения, несмотря на то, что российские официальные лица это опровергают. Если не будет каких-то движений войск, которые реально бы подтверждали деэскалацию, то динамика в рубле будет продолжаться примерно, как это происходит сейчас", - продолжил он.
 
Романчук заметил, что каких-то суперновостей, которые являлись бы прямой причиной резкого снижения курса рубля, можно сказать, нет: идут высказывания от разных лиц по поводу одного и того же – результатов переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Единственный фактор, который еще в пятницу провоцировал распродажу на российском фондовом и валютном рынках – что начались реальные действия, которые пока заключаются в том, что эвакуируются семьи дипломатов ряда стран из Киева, указал эксперт.
 
"Подобного рода сюжеты закрепляют в массовом информационном пространстве идею российского вторжения на Украину, хотя российские власти продолжают отрицать, и, скорее всего, его и не случится. Но уровень истерики и паники на эту тему достаточно большой. Это показывает не столько сам валютный рынок, сколько его синхронность с фондовым рынком", - обращает внимание он.
 
"Единственное, я хочу еще уточнить: нефть и западные рынки стали также вечером падать, так что эффект (приостановки покупок валюты на рынке - ред,) ЦБ на сегодня нивелировался. Доллар снова выше 79,3 рубля и евро почти 89,8 рубля. До смены тренда нужно чтобы перестала действовать причина ослабления - раскрутка политической эскалации", - резюмировал Романчук. По его оценке, если поступят четкие сигналы, что паника беспочвенная, курс вполне может укрепиться вплоть до 75 рублей за доллар в ближайшие дни.
 


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