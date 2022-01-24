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Кадыров рассказал, сколько Россия тратит на Чечню

Экономика
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 20:46    300 млрд руб. в год — столько Россия тратит на содержание Чечни, рассказал глава республики Рамзан Кадыров во время прямой трансляции в Instagram. Запись эфира опубликовал в своем Instagram председатель чеченского парламента Магомед Даудов.
 
В связи с этой цифрой господин Кадыров усомнился, что Чечня сможет существовать без России: «Я тоже думал, что нужна независимая Ичкерия, что мы сможем жить отдельно, как государство. Клянусь Всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца».
 
Отметим, что согласно закону «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в этом году — 110 млрд руб., общий объем расходов — 125 млрд руб, прогнозируемый дефицит — 14,6 млрд руб.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566701/
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Кадыров рассказал, сколько Россия тратит на Чечню

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 20:46   300 млрд руб. в год — столько Россия тратит на содержание Чечни, рассказал глава республики Рамзан Кадыров во время прямой трансляции в Instagram. Запись эфира опубликовал в своем Instagram председатель чеченского парламента Магомед Даудов.
 
В связи с этой цифрой господин Кадыров усомнился, что Чечня сможет существовать без России: «Я тоже думал, что нужна независимая Ичкерия, что мы сможем жить отдельно, как государство. Клянусь Всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца».
 
Отметим, что согласно закону «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в этом году — 110 млрд руб., общий объем расходов — 125 млрд руб, прогнозируемый дефицит — 14,6 млрд руб.
 


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