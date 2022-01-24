Российский фондовый рынок за день рухнул на 5,93%

Индекс Мосбиржи в основные торги понедельника снизился на 5,93% до 3235,28 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс РТС упал на 8,11%, до 1288,17 пункта.



Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 1,7 руб., до 79,13 руб. В ходе торгов индекс Мосбиржи падал до 3158,46 пункта, что стало минимумом с 8 декабря 2020 года.



Американский доллар при закрытии торгов стоил 79,21 руб., евро — 89,59 руб.



Нефть марки Brent при закрытии торгов стоила $83,74 за баррель.



Нестабильная ситуация на российском рынке акций наблюдается вторую неделю подряд и обусловлена геополитической ситуацией в мире. В частности, падение происходит из-за заявлений западных СМИ и политиков о возможном нападении России на Украину. Кроме того, сегодня Банк России объявил о приостановлении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

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