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Российский фондовый рынок за день рухнул на 5,93%

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 20:47    Индекс Мосбиржи в основные торги понедельника снизился на 5,93% до 3235,28 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс РТС упал на 8,11%, до 1288,17 пункта.
 
Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 1,7 руб., до 79,13 руб. В ходе торгов индекс Мосбиржи падал до 3158,46 пункта, что стало минимумом с 8 декабря 2020 года.
 
Американский доллар при закрытии торгов стоил 79,21 руб., евро — 89,59 руб.
 
Нефть марки Brent при закрытии торгов стоила $83,74 за баррель.
 
Нестабильная ситуация на российском рынке акций наблюдается вторую неделю подряд и обусловлена геополитической ситуацией в мире. В частности, падение происходит из-за заявлений западных СМИ и политиков о возможном нападении России на Украину. Кроме того, сегодня Банк России объявил о приостановлении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566702/
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Российский фондовый рынок за день рухнул на 5,93%

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 20:47   Индекс Мосбиржи в основные торги понедельника снизился на 5,93% до 3235,28 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс РТС упал на 8,11%, до 1288,17 пункта.
 
Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 1,7 руб., до 79,13 руб. В ходе торгов индекс Мосбиржи падал до 3158,46 пункта, что стало минимумом с 8 декабря 2020 года.
 
Американский доллар при закрытии торгов стоил 79,21 руб., евро — 89,59 руб.
 
Нефть марки Brent при закрытии торгов стоила $83,74 за баррель.
 
Нестабильная ситуация на российском рынке акций наблюдается вторую неделю подряд и обусловлена геополитической ситуацией в мире. В частности, падение происходит из-за заявлений западных СМИ и политиков о возможном нападении России на Украину. Кроме того, сегодня Банк России объявил о приостановлении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.
 


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