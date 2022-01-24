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Египет установил рекорд по экспорту газа в 2021 году

Экспорт, импорт
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 20:48    Египет экспортировал в 2021 году более 5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в понедельник сообщается в электронной версии газеты "Аль-Ахрам" со ссылкой на источники в министерстве нефти и минеральных ресурсов страны.
 
Этот показатель является рекордным для арабской республики за последние несколько лет. Согласно данным Миннефти, объемы экспорта газа увеличивались в течение всего 2021 года. Наиболее заметный рост был зафиксирован в третьем квартале: поставки египетского газа выросли на 900% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. В 2019 году Египет экспортировал в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа, в 2020 году - примерно 0,5 млн тонн голубого топлива.
 
Отмечается, что добыча газа также увеличилась в 2021 году на 17,2% по сравнению с 2020 годом.
 
Миннефти Египта заявило, что "нефтегазовый сектор республики достиг успехов благодаря увеличению производительности на новых месторождениях, особенно в районе Зохр на шельфе Средиземного моря".
 
Помимо этого, в 2021 году Египет возобновил работу СПГ-терминалов в Дамиетте и Идку, общая проектная мощность которых составляет примерно 44,5 млн куб. м в сутки. По информации Миннефти, данные терминалы значительно увеличили количество поставок СПГ в страны Европы и Азии.
 
До 2018 года Каир был вынужден сам закупать природный газ за рубежом для удовлетворения внутренних потребностей, и только осенью того же года Миннефти объявило о полном переходе на самообеспечение и прекращении импорта голубого топлива из-за границы.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566703/
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Египет установил рекорд по экспорту газа в 2021 году

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 20:48   Египет экспортировал в 2021 году более 5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в понедельник сообщается в электронной версии газеты "Аль-Ахрам" со ссылкой на источники в министерстве нефти и минеральных ресурсов страны.
 
Этот показатель является рекордным для арабской республики за последние несколько лет. Согласно данным Миннефти, объемы экспорта газа увеличивались в течение всего 2021 года. Наиболее заметный рост был зафиксирован в третьем квартале: поставки египетского газа выросли на 900% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. В 2019 году Египет экспортировал в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа, в 2020 году - примерно 0,5 млн тонн голубого топлива.
 
Отмечается, что добыча газа также увеличилась в 2021 году на 17,2% по сравнению с 2020 годом.
 
Миннефти Египта заявило, что "нефтегазовый сектор республики достиг успехов благодаря увеличению производительности на новых месторождениях, особенно в районе Зохр на шельфе Средиземного моря".
 
Помимо этого, в 2021 году Египет возобновил работу СПГ-терминалов в Дамиетте и Идку, общая проектная мощность которых составляет примерно 44,5 млн куб. м в сутки. По информации Миннефти, данные терминалы значительно увеличили количество поставок СПГ в страны Европы и Азии.
 
До 2018 года Каир был вынужден сам закупать природный газ за рубежом для удовлетворения внутренних потребностей, и только осенью того же года Миннефти объявило о полном переходе на самообеспечение и прекращении импорта голубого топлива из-за границы.
 


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