О нас
Архив Нефть России
Архив Oil of Russia
Архив Соц.Партнерство
Динамика цен на нефть
Реклама на сайте
Партнеры
Сегодня 24 января 2022 года, понедельник , 21:54:04 мск
Нефть, Brent: $87.79 0
Валюта:    76.69 0    86.91 0
Новостная лента
Реплика
Ликбез
Прямая речь
Бизнес-планы
Маркетинговые исследования
Тендеры
Вакансии в ТЭК

S&P 500 перешел на территорию коррекции на фоне отката на рынке

Инвестиции, финансы
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 20:51    Фондовые индексы, цены на нефть и криптовлюты снижаются. Рынки начали год тяжело, и спад продолжается. Инвесторы говорятся к заседанию ФРС США и следят за напряженностью между Западом и Россией в свете наращивания военных сил у границы Украины.
 
S&P 500 упал на 3,1%. Индекс широкого рынка теперь перешел на территорию коррекции, которой считается падение на 10% с недавнего максимума. S&P 500 снижался три недели подряд, а за последнюю неделю у него было сильнейшее снижение с марта 2020 года.
 
Технологический индекс Nasdaq Composite потерял 3,6%. Dow Jones Industrial Average лишился 2,4%, или более 800 пунктов, и может завершить в минусе седьмую сессию подряд.
 
Акции Tesla, чей отчет ожидается в среду, упали 8,5%. Акции Moderna и Pfizer тоже потеряли 11% и 4,7% соотвественно, а бумаги поставщика чипов Nvidia, которые в прошлом году были в числе лидеров, откатываются на 8,3%. Акции Kohl's - один из немногочисленных просветов на рынке - растут на 35%. Группа, поддерживаемая хедж-фондом Starboard Value, предложила купить эту сеть универмагов за 9 млрд долларов.
 
На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских бумаг опустилась с 1,747% до 1,719%. Инвесторы поспешили защитить себя с помощью гособлигаций. На прошлой неделе доходность 10-летних бумаг достигла максимума более чем за два года. В этом году доходность росла на фоне шагов ФРС в сторону повышения ставок, и это сделало невыгодными спекулятивные ставки на акции и криптовалюту, которые росли, пока ФРС в начале пандемии спешила стимулировать экономику.
 
Продолжается откат некогда популярных активов. Биткоин упал более чем на 5% с уровня, зафиксированного 22.00 по Гринвичу в воскресенье, и торгуется по 33 578 доллара. Паи Cathie Wood's Ark Innovation ETF, сильно выигравшего в 2020 году, снизились на 2,3%.
 
Основной фактор, спровоцировавший снижение акций и рост доходности облигаций, - это ожидающееся многократное повышение ставок ФРС в 2022 году в целях сдерживания инфляции, подобной которой не было 40 лет. Во вторник центробанк должен открыть двухдневное заседание. В среду председатель Джером Пауэлл, предположительно, заявит о вероятности повышения ставок в марте.
 
Как считает Лин Грэм-Тейлор, старший стратег по ставкам из Rabobank, центробанк опасается, что быстрый рост потребительских цен будет сам себя подстегивать за счет ожиданий усиления инфляции. "Он обсуждает активное ужесточение мер, чтобы это преодолеть", - добавил он.
 
По мнению стратега, инфляция в этом году сократится, а ФРС не станет повышать ставки так много раз, как ожидает рынок, и доходность 10-летних гособлигаций снизится.
 
Аналитики говорят, что на рынок влияют опасения насчет возможного вторжения России на территорию Украины. Госдепартамент США в воскресенье приказал семьям американских дипломатов покинуть Украину, пока Белый дом обдумывает отправку несколько сотен солдат в Европу.
 
Себастьян Гэли, старший стратег по макроэкономике в Nordea Asset Management, отметил, что конфликт и его возможные последствия, в том числе закрытие доступа к американским финансовым системам для российских банков, могут иметь непредсказуемое влияние на рынки. "Чем ближе ключевой момент, тем тревожнее становится [на рынке], - сказал он. - Нет информации для выстраивания торгов".
 
Инвесторы ждут новую порцию отчетов, в том числе крупных технологических компаний. Сегодня ожидаются результаты International Business Machines, а в течение недели - отчеты General Electric, Microsoft, Apple и Tesla. Уже известны результаты примерно пятой части компаний S&P 500, и, согласно FactSet, у 82% они превзошли оценки аналитиков.
 
Цены на нефть противились недавнему давлению на рынки и с начала декабря росли, но сегодня снижаются. Фьючерсы на Brent, международный ориентир, подешевели на 2,6% до 85,61 доллара за баррель.
 
Мировые фондовые индексы откатились, следуя за Уолл-стрит. Stoxx Europe 600 потерял 3,7% под давлением акций компаний из сфер путешествий, отдыха и основных видов сырья.
 
Однако акции Unilever подскочили на 7,2%. Появились сообщения, что хедж-фонд Trian Fund Management приобрел долю в этом производители упакованных продуктов питания и потребительских товаров на фоне его неудачной попытки купить бизнес GlaxoSmithKline.
 
В Азии сессия прошла неоднородно. Гонконгский Hang Seng потерял 1,2%, китайский Shanghai Composite не изменился, а японский Nikkei 225 прибавил 0,2%.
 
Акции китайских интернет-компаний оказались под давлением. Акции Alibaba Group и JD.com в Гонконге упали на 6,3% и 5,6% соответственно.
 
Rebecca Feng, Joe Wallace
Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566706/
Премьер Украины заявил, что цены на газ для населения и тарифы повышаться не будутПольша признала победу "Газпрома" с "Северным потоком — 2"
Просмотров: 77

    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт

Ссылки по теме

24.01.22
Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,5%
24.01.22
Аналитики видят большие перспективы у акций компаний российской нефтегазовой отрасли
24.01.22
Кто стреляет в спину рублю
24.01.22
Рубль значительно снизился к доллару и евро на старте торгов
24.01.22
Пара доллар США/японская иена упала ниже 114,00, биткоин подешевел на 10%
24.01.22
Nasdaq и S&P 500 понесли сильнейшие недельные потери с начала пандемии
24.01.22
Российские акции вновь пытаются отскочить
24.01.22
Индекс Мосбиржи усилил снижение в начале основных торгов под давлением внешней политики
24.01.22
Нефть и золото в Азии снизились
24.01.22
Фондовые рынки Европы, вероятно, снизятся, инвесторы ждут данных PMI
24.01.22
Доля безналичных платежей в России в 2021 году достигла рекорда
24.01.22
Фьючерсы на золото снизились в пятницу, но показали рост по итогам второй недели подряд
24.01.22
Nikkei за день вырос на 0,2% во главе с акциями нефтегазовых и судоходных компаний
24.01.22
Рубль продолжает укрепляться на дорожающей нефти
24.01.22
Основная сессия на российском рынке акций открылась разнонаправленной динамикой индексов

© 1998 — 2022, Информационно-аналитический портал «Нефть России» / oilru.com.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

S&P 500 перешел на территорию коррекции на фоне отката на рынке

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 20:51   Фондовые индексы, цены на нефть и криптовлюты снижаются. Рынки начали год тяжело, и спад продолжается. Инвесторы говорятся к заседанию ФРС США и следят за напряженностью между Западом и Россией в свете наращивания военных сил у границы Украины.
 
S&P 500 упал на 3,1%. Индекс широкого рынка теперь перешел на территорию коррекции, которой считается падение на 10% с недавнего максимума. S&P 500 снижался три недели подряд, а за последнюю неделю у него было сильнейшее снижение с марта 2020 года.
 
Технологический индекс Nasdaq Composite потерял 3,6%. Dow Jones Industrial Average лишился 2,4%, или более 800 пунктов, и может завершить в минусе седьмую сессию подряд.
 
Акции Tesla, чей отчет ожидается в среду, упали 8,5%. Акции Moderna и Pfizer тоже потеряли 11% и 4,7% соотвественно, а бумаги поставщика чипов Nvidia, которые в прошлом году были в числе лидеров, откатываются на 8,3%. Акции Kohl's - один из немногочисленных просветов на рынке - растут на 35%. Группа, поддерживаемая хедж-фондом Starboard Value, предложила купить эту сеть универмагов за 9 млрд долларов.
 
На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских бумаг опустилась с 1,747% до 1,719%. Инвесторы поспешили защитить себя с помощью гособлигаций. На прошлой неделе доходность 10-летних бумаг достигла максимума более чем за два года. В этом году доходность росла на фоне шагов ФРС в сторону повышения ставок, и это сделало невыгодными спекулятивные ставки на акции и криптовалюту, которые росли, пока ФРС в начале пандемии спешила стимулировать экономику.
 
Продолжается откат некогда популярных активов. Биткоин упал более чем на 5% с уровня, зафиксированного 22.00 по Гринвичу в воскресенье, и торгуется по 33 578 доллара. Паи Cathie Wood's Ark Innovation ETF, сильно выигравшего в 2020 году, снизились на 2,3%.
 
Основной фактор, спровоцировавший снижение акций и рост доходности облигаций, - это ожидающееся многократное повышение ставок ФРС в 2022 году в целях сдерживания инфляции, подобной которой не было 40 лет. Во вторник центробанк должен открыть двухдневное заседание. В среду председатель Джером Пауэлл, предположительно, заявит о вероятности повышения ставок в марте.
 
Как считает Лин Грэм-Тейлор, старший стратег по ставкам из Rabobank, центробанк опасается, что быстрый рост потребительских цен будет сам себя подстегивать за счет ожиданий усиления инфляции. "Он обсуждает активное ужесточение мер, чтобы это преодолеть", - добавил он.
 
По мнению стратега, инфляция в этом году сократится, а ФРС не станет повышать ставки так много раз, как ожидает рынок, и доходность 10-летних гособлигаций снизится.
 
Аналитики говорят, что на рынок влияют опасения насчет возможного вторжения России на территорию Украины. Госдепартамент США в воскресенье приказал семьям американских дипломатов покинуть Украину, пока Белый дом обдумывает отправку несколько сотен солдат в Европу.
 
Себастьян Гэли, старший стратег по макроэкономике в Nordea Asset Management, отметил, что конфликт и его возможные последствия, в том числе закрытие доступа к американским финансовым системам для российских банков, могут иметь непредсказуемое влияние на рынки. "Чем ближе ключевой момент, тем тревожнее становится [на рынке], - сказал он. - Нет информации для выстраивания торгов".
 
Инвесторы ждут новую порцию отчетов, в том числе крупных технологических компаний. Сегодня ожидаются результаты International Business Machines, а в течение недели - отчеты General Electric, Microsoft, Apple и Tesla. Уже известны результаты примерно пятой части компаний S&P 500, и, согласно FactSet, у 82% они превзошли оценки аналитиков.
 
Цены на нефть противились недавнему давлению на рынки и с начала декабря росли, но сегодня снижаются. Фьючерсы на Brent, международный ориентир, подешевели на 2,6% до 85,61 доллара за баррель.
 
Мировые фондовые индексы откатились, следуя за Уолл-стрит. Stoxx Europe 600 потерял 3,7% под давлением акций компаний из сфер путешествий, отдыха и основных видов сырья.
 
Однако акции Unilever подскочили на 7,2%. Появились сообщения, что хедж-фонд Trian Fund Management приобрел долю в этом производители упакованных продуктов питания и потребительских товаров на фоне его неудачной попытки купить бизнес GlaxoSmithKline.
 
В Азии сессия прошла неоднородно. Гонконгский Hang Seng потерял 1,2%, китайский Shanghai Composite не изменился, а японский Nikkei 225 прибавил 0,2%.
 
Акции китайских интернет-компаний оказались под давлением. Акции Alibaba Group и JD.com в Гонконге упали на 6,3% и 5,6% соответственно.
 
Rebecca Feng, Joe Wallace
 


© 1998 — 2022, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (https://oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →