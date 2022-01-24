S&P 500 перешел на территорию коррекции на фоне отката на рынке

Фондовые индексы, цены на нефть и криптовлюты снижаются. Рынки начали год тяжело, и спад продолжается. Инвесторы говорятся к заседанию ФРС США и следят за напряженностью между Западом и Россией в свете наращивания военных сил у границы Украины.



S&P 500 упал на 3,1%. Индекс широкого рынка теперь перешел на территорию коррекции, которой считается падение на 10% с недавнего максимума. S&P 500 снижался три недели подряд, а за последнюю неделю у него было сильнейшее снижение с марта 2020 года.



Технологический индекс Nasdaq Composite потерял 3,6%. Dow Jones Industrial Average лишился 2,4%, или более 800 пунктов, и может завершить в минусе седьмую сессию подряд.



Акции Tesla, чей отчет ожидается в среду, упали 8,5%. Акции Moderna и Pfizer тоже потеряли 11% и 4,7% соотвественно, а бумаги поставщика чипов Nvidia, которые в прошлом году были в числе лидеров, откатываются на 8,3%. Акции Kohl's - один из немногочисленных просветов на рынке - растут на 35%. Группа, поддерживаемая хедж-фондом Starboard Value, предложила купить эту сеть универмагов за 9 млрд долларов.



На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских бумаг опустилась с 1,747% до 1,719%. Инвесторы поспешили защитить себя с помощью гособлигаций. На прошлой неделе доходность 10-летних бумаг достигла максимума более чем за два года. В этом году доходность росла на фоне шагов ФРС в сторону повышения ставок, и это сделало невыгодными спекулятивные ставки на акции и криптовалюту, которые росли, пока ФРС в начале пандемии спешила стимулировать экономику.



Продолжается откат некогда популярных активов. Биткоин упал более чем на 5% с уровня, зафиксированного 22.00 по Гринвичу в воскресенье, и торгуется по 33 578 доллара. Паи Cathie Wood's Ark Innovation ETF, сильно выигравшего в 2020 году, снизились на 2,3%.



Основной фактор, спровоцировавший снижение акций и рост доходности облигаций, - это ожидающееся многократное повышение ставок ФРС в 2022 году в целях сдерживания инфляции, подобной которой не было 40 лет. Во вторник центробанк должен открыть двухдневное заседание. В среду председатель Джером Пауэлл, предположительно, заявит о вероятности повышения ставок в марте.



Как считает Лин Грэм-Тейлор, старший стратег по ставкам из Rabobank, центробанк опасается, что быстрый рост потребительских цен будет сам себя подстегивать за счет ожиданий усиления инфляции. "Он обсуждает активное ужесточение мер, чтобы это преодолеть", - добавил он.



По мнению стратега, инфляция в этом году сократится, а ФРС не станет повышать ставки так много раз, как ожидает рынок, и доходность 10-летних гособлигаций снизится.



Аналитики говорят, что на рынок влияют опасения насчет возможного вторжения России на территорию Украины. Госдепартамент США в воскресенье приказал семьям американских дипломатов покинуть Украину, пока Белый дом обдумывает отправку несколько сотен солдат в Европу.



Себастьян Гэли, старший стратег по макроэкономике в Nordea Asset Management, отметил, что конфликт и его возможные последствия, в том числе закрытие доступа к американским финансовым системам для российских банков, могут иметь непредсказуемое влияние на рынки. "Чем ближе ключевой момент, тем тревожнее становится [на рынке], - сказал он. - Нет информации для выстраивания торгов".



Инвесторы ждут новую порцию отчетов, в том числе крупных технологических компаний. Сегодня ожидаются результаты International Business Machines, а в течение недели - отчеты General Electric, Microsoft, Apple и Tesla. Уже известны результаты примерно пятой части компаний S&P 500, и, согласно FactSet, у 82% они превзошли оценки аналитиков.



Цены на нефть противились недавнему давлению на рынки и с начала декабря росли, но сегодня снижаются. Фьючерсы на Brent, международный ориентир, подешевели на 2,6% до 85,61 доллара за баррель.



Мировые фондовые индексы откатились, следуя за Уолл-стрит. Stoxx Europe 600 потерял 3,7% под давлением акций компаний из сфер путешествий, отдыха и основных видов сырья.



Однако акции Unilever подскочили на 7,2%. Появились сообщения, что хедж-фонд Trian Fund Management приобрел долю в этом производители упакованных продуктов питания и потребительских товаров на фоне его неудачной попытки купить бизнес GlaxoSmithKline.



В Азии сессия прошла неоднородно. Гонконгский Hang Seng потерял 1,2%, китайский Shanghai Composite не изменился, а японский Nikkei 225 прибавил 0,2%.



Акции китайских интернет-компаний оказались под давлением. Акции Alibaba Group и JD.com в Гонконге упали на 6,3% и 5,6% соответственно.



Rebecca Feng, Joe Wallace



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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ