Фондовые биржи Европы упали на 2,7-4% на массовом уходе от риска

Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись падением на фоне распродаж на мировом рынке и отказа инвесторов от риска, свидетельствуют данные торгов.



По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 2,63%, до 7297,15 пункта, французский CAC 40 - на 3,97%, до 6787,79 пункта, немецкий DAX - на 3,8%, до 15011,13 пункта​​​.



Европейские биржи завершили понедельник сильнейшим с конца ноября дневным падением. Инвесторы отказываются от покупки рисковых активов – американские биржи падают на 2,4-3,8%, евро дешевеет к доллару, стоимость нефти опускается более чем на 3%.



Самым ожидаемым для инвесторов событием этой недели станет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 25-26 января. В протоколе прошлого заседания регулятор указал на дальнейшее ужесточение монетарной политики, теперь же инвесторы ждут деталей относительно его действий.



Аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, назвал распродажи понедельника "жестоким" началом недели. Он также предупредил о сохранении волатильности на рынках до получения более четких деталей о дальнейших решениях Федрезерва США.



Негатива также добавила статистика по региону - композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 52,4 пункта с 53,3 пункта в декабре. Аналитики ожидали показателя на уровне 52,6 пункта.

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