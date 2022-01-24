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Бюджет может потерять из-за демпфера по топливу 56 млрд рублей в 2022-2024 гг.

Экономика
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 20:56    Минфин подготовил предложения о корректировке параметров демпфера по обратному акцизу на нефть, они уже согласованы с профильными ведомствами. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией.
 
Согласно тексту законопроекта, с которым ознакомился "Интерфакс", предлагается лишь увеличить коэффициент компенсации между экспортной ценой (нетбэк) и индикативной ценой для бензинов с 0,68 до 0,83, а для дизтоплива - с 0,65 до 0,83.
 
Кроме того, предлагается уменьшить допустимый диапазон превышения оптовой цены над индикативной ценой (при несоблюдении которого демпфирующая надбавка к обратному акцизу на нефтяное сырье обнуляется) для дизельного топлива с 20 до 15%.
 
Таким образом, сами индикативные цены не меняются, что подтвердил "Интерфаксу" источник в правительстве: по бензину на 2022 год она остается 55,2 тыс. руб. за тонну, а по дизтопливу - 52,25 тыс. руб./т. На 2023 г. по бензинам остается 56,9 тыс. руб./с, на 2024 г. - 58,65 тыс. руб. за тонну, на 2023 г. по дизтопливу - 53,85 тыс. руб. за тонну, на 2024 г. - 55,5 тыс. руб. за тонну.
 
Как ранее пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, расходы на выплату нефтяным компаниям по демпферу планируется на 50% покрыть за счет увеличения НДПИ и на 50% за счет Фонда национального благосостояния (направляются средства, которые должны были пойти в фонд, но не попадут в результате изменения).
 
В соответствии с документами, с которыми ознакомился "Интерфакс", выпадающие доходы федерального бюджета в 2022 году Минфин оценивает в 34,9 млрд руб. (50% от общей суммы), в 2023 году - 17,3 млрд руб., в 2024 году - 3,3 млрд руб. (при цене на нефть в 2022 году $62,2 за баррель, в 2023 году $58,4 за баррель, в 2024 году $ 55,7 за баррель и курсе доллара в 2022 году 72,1 руб., в 2023 году 72,7 руб., в 2024 году 73,6 руб.).
 
Аналогичный размер доходов планируется получить за счёт увеличения НДПИ на нефть для компенсации половины расходов бюджета на выплаты нефтяным компаниям по демпферу.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566709/
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Бюджет может потерять из-за демпфера по топливу 56 млрд рублей в 2022-2024 гг.

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 20:56   Минфин подготовил предложения о корректировке параметров демпфера по обратному акцизу на нефть, они уже согласованы с профильными ведомствами. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией.
 
Согласно тексту законопроекта, с которым ознакомился "Интерфакс", предлагается лишь увеличить коэффициент компенсации между экспортной ценой (нетбэк) и индикативной ценой для бензинов с 0,68 до 0,83, а для дизтоплива - с 0,65 до 0,83.
 
Кроме того, предлагается уменьшить допустимый диапазон превышения оптовой цены над индикативной ценой (при несоблюдении которого демпфирующая надбавка к обратному акцизу на нефтяное сырье обнуляется) для дизельного топлива с 20 до 15%.
 
Таким образом, сами индикативные цены не меняются, что подтвердил "Интерфаксу" источник в правительстве: по бензину на 2022 год она остается 55,2 тыс. руб. за тонну, а по дизтопливу - 52,25 тыс. руб./т. На 2023 г. по бензинам остается 56,9 тыс. руб./с, на 2024 г. - 58,65 тыс. руб. за тонну, на 2023 г. по дизтопливу - 53,85 тыс. руб. за тонну, на 2024 г. - 55,5 тыс. руб. за тонну.
 
Как ранее пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, расходы на выплату нефтяным компаниям по демпферу планируется на 50% покрыть за счет увеличения НДПИ и на 50% за счет Фонда национального благосостояния (направляются средства, которые должны были пойти в фонд, но не попадут в результате изменения).
 
В соответствии с документами, с которыми ознакомился "Интерфакс", выпадающие доходы федерального бюджета в 2022 году Минфин оценивает в 34,9 млрд руб. (50% от общей суммы), в 2023 году - 17,3 млрд руб., в 2024 году - 3,3 млрд руб. (при цене на нефть в 2022 году $62,2 за баррель, в 2023 году $58,4 за баррель, в 2024 году $ 55,7 за баррель и курсе доллара в 2022 году 72,1 руб., в 2023 году 72,7 руб., в 2024 году 73,6 руб.).
 
Аналогичный размер доходов планируется получить за счёт увеличения НДПИ на нефть для компенсации половины расходов бюджета на выплаты нефтяным компаниям по демпферу.
 


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