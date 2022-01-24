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Фьючерсы на газ в Европе закрылись чуть ниже $1100, подскочив на 16,6%

Цены на газ
«Нефть России», 24.01.22, Москва, 21:05    Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов в понедельник подскочили на 16,6%, приблизились к отметке в 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
 
Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составляла чуть больше 900 долларов. В первой половине торгов котировки росли умеренными темпами, позднее рост ускорился до 15% и более. Минимальным показателем стало значение открытия в 923 доллара, максимально цены достигали 1107 долларов. К закрытию котировки выросли на 16,6% к расчетной цене пятницы, до 1076 долларов.
 
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.
 
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
 
Ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: цены по-прежнему в несколько раз выше средних на январь, заполненность европейских газовых хранилищ - на минимальном за многие годы уровне, зима продолжается и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.Подробнее читайте на https://oilru.com/news/566711/
Бумаги компаний РФ обрушились на бирже Лондона
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Фьючерсы на газ в Европе закрылись чуть ниже $1100, подскочив на 16,6%

«Нефть России», 24.01.22, Москва, 21:05   Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов в понедельник подскочили на 16,6%, приблизились к отметке в 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
 
Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составляла чуть больше 900 долларов. В первой половине торгов котировки росли умеренными темпами, позднее рост ускорился до 15% и более. Минимальным показателем стало значение открытия в 923 доллара, максимально цены достигали 1107 долларов. К закрытию котировки выросли на 16,6% к расчетной цене пятницы, до 1076 долларов.
 
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.
 
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
 
Ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: цены по-прежнему в несколько раз выше средних на январь, заполненность европейских газовых хранилищ - на минимальном за многие годы уровне, зима продолжается и пока никто не может сказать, хватит ли потребителям газа.
 


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